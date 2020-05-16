В Виннице мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за убийство собаки

За жестокое избиение собаки 28-летнего жителя Винницы приговорили к 5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкого городского суда.

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Указано, что приговор был вынесен 14 мая, хотя сам случай произошел весной 2019 года.

Установлено, что 80-летний винничанин выгуливал своего померанского шпица. Навстречу шел мужчина и сильно ударил ногой 13-летнего пса в живот. Животное упало бездыханным, а по дороге в ветклинику умерло от полученных травм.

Как отмечается, суд учел молодость подсудимого и отсутствие смягчающих обстоятельств. Поэтому мужчина получил 5 лет лишения свободы.

При этом, пока приговор не вступит в законную силу, винничанин должен находиться под круглосуточным домашним арестом.

В то же время на судебном заседании обвиняемый свою вину не признал.

Также сообщается, что судебные заседания проходили в присутствии большого количества людей, которые поддерживали пенсионера (хозяина погибшей собаки — Delo.ua).

Как известно, в украинском законодательстве с 2017 года существенно повышена ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, статья 299 Уголовного кодекса Украины была дополнена частью третьей, в которой действия по жестокому обращению с животными, совершаемыми с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, или совершающимися активным образом стали основанием уголовной ответственности и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Поэтому жестокое обращение с животными при следующих отягчающих обстоятельствах в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса является тяжким преступлением.