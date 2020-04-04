В Винницкой области 5 больных на коронавирус находятся в тяжелом состоянии

В Винницкой области по состоянию на утро субботы, 4 апреля, количество больных с СOVID-19 возросло на 7 человек и достигло 66, из них пятеро — в тяжелом состоянии.

Об этом на брифинге заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает "Укринформ".

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"По состоянию на 10:00 субботы в Винницкой области зарегистрировано 148 подозрений на коронавирусную инфекцию. Лабораторно подтверждены на этот час уже 66 случаев СOVID-19, в том числе у шести детей (двух в Виннице, одного — в Черновицком и трех в Гайсинском районах). В 75 случаях коронавирус не выявлен, образцы от 7 человек еще исследуются", — доложил Скальский.

По его словам, наибольшее число заболевших зафиксировано в Виннице — 47 случаев. Восемь случаев заболеваний СOVID-19 зафиксированы в Гайсине, по два — в Винницком, Крыжопольском, Хмельницком и Жмеринском районах, по одному — в Черновицком, Липовецком районах и городе Ладыжин.

"Стационарно лечится 41 больной коронавирусом, из них 5 — в стабильно тяжелом состоянии, в том числе, один ребенок. Лечатся амбулаторно 25 человек", — говорится в сообщении.

В свою очередь в Запорожской области выздоровели 6 пациентов с COVID-19, а в целом здесь коронавирус диагностировали у 31 человека. За последние сутки добавилось 3 новых случая.

"По оперативной информации Запорожского областного лабораторного центра Минздрава, на утро 4 апреля в Запорожской области зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В течение суток зарегистрировано 3 новых случая", — говорится в сообщении Запорожской ОГА.

Указано, что все заболевшие изолированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние пациентов стабильное.

Сейчас эпидемиологи проверяют еще 17 подозрений на болезнь, а 6 пациентов выздоровели. Летальных случаев не зарегистрировано.

Напомним, по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 28 летальных, а 23 пациента выздоровели.