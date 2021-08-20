Политика и экономика 20 минут назад

В Волынской области вынесли первый приговор за подделку коронавирусных тестов

Безработная женщина, изготовившая больше сорока поддельных документов, признала вину и получила три года условно

Пример поддельной справки из другого дела. Фото: пресс-центр МВД Пример поддельной справки из другого дела. Фото: пресс-центр МВД
Пример поддельной справки из другого дела. Фото: пресс-центр МВД

В Волынской области суд вынес первый приговор за подделку справок о прохождении теста на коронавирус. Безработную организаторшу незаконного бизнеса приговорили к трем годам условного срока.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на решение Камень-Каширского районного суда Волынской области

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Так, в начале 2021 жительница Волынской области, которая воспитывает маленького ребенка, организовала незаконный бизнес. Печатая на принтере "ковидные" справки с реквизитами лаборатории ООО "Медлаб", она ставила на них поддельный штамп и подпись несуществующего врача. После фотографировала и пересылала заказчикам через мессенджер Viber. С февраля по март женщина таким образом изготовила более 40 документов, которые снимали с их обладателей необходимость пребывания на самоизоляции.

После того, как правоохранители установили личности мошенницы, ей вручили извещение о подозрении, а через три месяца был вынесен приговор (часть 5 статьи 27часть 3 статьи 358 УК Украины). С учетом полного признания женщиной вины еще до суда, приговор был смягчен — три года условно с минимальным испытательным сроком в один год, а также необходимостью периодически появляться в орган пробации и обязательством сообщать туда о смене места жительства, работы или обучения. Также она должны была выплатить 4020 грн процессуальных издержек.

Кроме того, по статье 358 УК Украины ответственность предусматривается не только за изготовление, но и за использование заведомо поддельного документа. Это означает, что человек, пойманный с "липовой" справкой, становится фигурантом уголовного дела. В зависимости от решения суда он может быть наказан: штрафом до 850 грн, арестом на срок до 6 месяцев, ограничением свободы на срок до двух лет.

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Напомним, ранее в Киеве сотрудники национальной полиции разоблачили работников частной лаборатории, которые торговали справками с нужным результатом теста на COVID-19. Стоимость одного сертификата или справки составляла от 900 до 1800 грн в зависимости от срока "исполнения".

Установлено, что к организации схемы причастны работники частной лаборатории и житель Киева, который занимался распространением готовых справок. Злоумышленники продавали сертификаты и справки о прохождении тестирования на COVID-19 с указанием отрицательных результатов тестов, в том числе без фактического проведения соответствующих исследований. Выдавались сертификаты для выезда граждан за границу, а также справки, которые могли быть использованы по месту требования.

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