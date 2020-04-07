В Вооруженных силах Украины зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксирована первая смерть с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"На 7:00 7 апреля в Вооруженных силах зарегистрировано 4 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS CoV 2, из них 1 летальный", — говорится в сообщении.

Указано, что умершая женщина работала в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области.

"С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27 марта ее состояние ухудшилось, женщину госпитализировали в центральную районную больницу в городе Надворная. 30 марта ее перевели в реанимационное отделение, а 6 апреля в 6:00 она умерла", — доложили в ВСУ.

Там также добавили, что диагноз COVID-19 у женщины подтвердили вечером 6 апреля.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 7 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.