Политика и экономика 40 минут назад

В WePlay! Esport рассказали, когда состоится первый турнир на их киберарене на ВДНХ

При этом холдинг уже готов анонсировать большой проект, связанный с файтингами

Так выглядит новая WePlay Esports Arena Kyiv Так выглядит новая WePlay Esports Arena Kyiv
Так выглядит новая WePlay Esports Arena Kyiv

Но новой киберспортивной арене WePlay! Esport, которую в этом году построили в седьмом павильоне ВДНХ в Киеве, первый турнир состоится уже 13 декабря — это будет соревнование по популярному файтингу Mortal Kombat.

Об этом корреспондентам Delo.ua в рамках восьмого Business Wisdom Summit рассказал управляющий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников.

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"На нашей арене ВДНХ 13 декабря будет финал — мы делаем первый турнир по Mortal Kombat. И мы будем анонсировать очень большой проект связанный с этим видом игр. И это будет очередной виток в киберспорте. Я думаю мы сможем всех удивить", — отметил он.

По словам Лазебникова, сейчас на арене все монтируется для проведения этого турнира, собираются декорации. Их можно будет увидеть в эфире буквально через несколько недель.

"Мы ответственно относимся к текущей ситуации с вирусом. Поэтому этот турнир будет проходить без зрителей. Возможно, очень небольшое количество людей — журналисты или специальные гости будут иметь доступ на арену. Как будет развиваться ситуация с привлечением людей на LAN-ивенты, куда можно приглашать и косплееров и зрителей, продавать билеты — мы будем мониторить, все же ждем новостей о вакцинах и о закупках", — добавил бизнесмен.

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Он напомнил, что арена на ВДНХ рассчитана на небольшое количество людей, несколько сот посадочных мест. Лазебников надеется, что их можно будет заполнить уже этой весной, если все будет хорошо с вакциной.

"У турнира, который будет в середине декабря, очень интересный концепт и поскольку мы понимали, что зрителей приглашать не будем, то и вся арена перестраивается под этот концепт. Я думаю, что вы увидите очень заманчивую и клевую историю в эфире. Мы постарались те места, которые не задействованы зрителями, сделать активной частью картинки, которая будет транслироваться в эфире", — подытожил он.

Напомним, ранее Лазебников отмечал — арену сделали мультифункциональной для того, чтобы транслировать большинство киберспортивных дисциплин, будь-то 5 на 5 или 1 на 1. Она также рассчитана под активное использование технологии дополненной реальности (AR), позволяющей внедрять цифровые объекты в пространство арены во время прямого эфира.

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