В WePlay! Esport рассказали, когда состоится первый турнир на их киберарене на ВДНХ

Но новой киберспортивной арене WePlay! Esport, которую в этом году построили в седьмом павильоне ВДНХ в Киеве, первый турнир состоится уже 13 декабря — это будет соревнование по популярному файтингу Mortal Kombat.

Об этом корреспондентам Delo.ua в рамках восьмого Business Wisdom Summit рассказал управляющий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников.

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"На нашей арене ВДНХ 13 декабря будет финал — мы делаем первый турнир по Mortal Kombat. И мы будем анонсировать очень большой проект связанный с этим видом игр. И это будет очередной виток в киберспорте. Я думаю мы сможем всех удивить", — отметил он.

По словам Лазебникова, сейчас на арене все монтируется для проведения этого турнира, собираются декорации. Их можно будет увидеть в эфире буквально через несколько недель.

"Мы ответственно относимся к текущей ситуации с вирусом. Поэтому этот турнир будет проходить без зрителей. Возможно, очень небольшое количество людей — журналисты или специальные гости будут иметь доступ на арену. Как будет развиваться ситуация с привлечением людей на LAN-ивенты, куда можно приглашать и косплееров и зрителей, продавать билеты — мы будем мониторить, все же ждем новостей о вакцинах и о закупках", — добавил бизнесмен.

Он напомнил, что арена на ВДНХ рассчитана на небольшое количество людей, несколько сот посадочных мест. Лазебников надеется, что их можно будет заполнить уже этой весной, если все будет хорошо с вакциной.

"У турнира, который будет в середине декабря, очень интересный концепт и поскольку мы понимали, что зрителей приглашать не будем, то и вся арена перестраивается под этот концепт. Я думаю, что вы увидите очень заманчивую и клевую историю в эфире. Мы постарались те места, которые не задействованы зрителями, сделать активной частью картинки, которая будет транслироваться в эфире", — подытожил он.

Напомним, ранее Лазебников отмечал — арену сделали мультифункциональной для того, чтобы транслировать большинство киберспортивных дисциплин, будь-то 5 на 5 или 1 на 1. Она также рассчитана под активное использование технологии дополненной реальности (AR), позволяющей внедрять цифровые объекты в пространство арены во время прямого эфира.