Происшествия 1 час назад

В Житомирской области — мор рыбы. Госэкоинспекция подозревает "Житомирводоканал"

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, предприятие уже в пятый раз загрязняет водные объекты за последние две недели

Мертвая рыба в реке Тетерев. Фото: facebook.com/AndriyMalovany Мертвая рыба в реке Тетерев. Фото: facebook.com/AndriyMalovany
Мертвая рыба в реке Тетерев. Фото: facebook.com/AndriyMalovany

Во время обследования берегов реки Тетерев в Житомирской области представители Государственной экологической инспекции Полесского округа обнаружили гибель около 500 особей рыб разных видов. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте ведомства

Согласно сообщению, в то же время Госэкоинспекция получила сообщение об остановке перекачки нечистот из двух канализационно-насосных станций коммунального предприятия "Житомирводоканал" и попадании неочищенных сточных вод в реку Каменка, которая впадает в реку Тетерев. 

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"Инспекторы уже отобрали пробы воды в реках Путятинка, Каменка и Тетерев, будут проведены лабораторные исследования для установления концентраций загрязняющих веществ. По окончанию экспертизы и точного расчета убытков Госэкоинспекция передаст материалы обследования в правоохранительные органы, которые должны установить, причастна ли деятельность КП "Житомирводоканал" к мору рыбы", — заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный. 

По словам Малеваного, за последние два месяца коммунальное предприятие уже в пятый раз загрязняет водные объекты Житомирской области. 

"В последний раз аварийная ситуация, которая привела к сбросу неочищенных сточных вод, произошла на водоканале на прошлой неделе. По факту загрязнения водных объектов на КП "Житомирводоканал" было открыто уголовное дело", — подчеркнул чиновник. 

В настоящее время дело открыто по части первой статьи 242 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил охраны вод (водных объектов), которая предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет или ограничение свободы на тот же термин. 

По словам Андрея Малеваного, из-за систематичности нарушений Госэкоинспекция будет настаивать на применении части второй этой же статьи — те же действия, что повлекли за собой массовую гибель объектов животного и растительного мира, гибель или заболевание людей. Наказание здесь жестче: если суд придет к мнению в виновности, злоумышленников ждет ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. 

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Напомним, в настоящее время проходят внеплановые проверки предприятий по всей Украине, которые работают в прибрежно-защитных полосах водных объектов и могут выступить загрязнителями. 

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