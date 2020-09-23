Политика и экономика 50 минут назад

"Вечеринки, концерты и обряды". Зеленский объяснил коронавирусные рекорды Украины

По словам президента, среди главных причин, почему наша страна вырвалась в лидера по количеству заболевших — постоянное эмоциональное напряжение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил рост количество заболевших коронавирусом в Украине усталостью граждан от карантинных ограничений и постоянным эмоциональным напряжением.

Об этом он заявил в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny.

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"Причины роста количества заражений в Украине такие же, как и в любой другой стране. Люди устали от угрозы COVID-19 от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения. Люди очень хотят вернуться к привычной жизни. Больше всего вспышек спровоцировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов", — объяснил гарант.

По его словам, в начале этого кризиса Украина отреагировала очень оперативно — за счет карантина реально удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании.

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"Сейчас у нас в стране действует адаптивный карантин, который позволяет гибко реагировать на вызовы в том или ином месте. Во втором квартале у нас был спад экономики — как и у других стран. У нас было минус 11,4% ВВП. Но уже к концу года экономическое восстановление станет ощутимым и устойчивым. Уже второй месяц подряд фиксируем рост экспорта, что является очень хорошим признаком. Растут международные резервы нашего Национального банка", — добавил Зеленский.

Он подчеркнул — важно, чтобы вакцину изобрели быстрее и чтобы люди, работая вместе и помогая друг другу, разрабатывали общеевропейские ответы на негативные последствия пандемии.

Напомним, что по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 23 сентября в Украине зарегистрировано 184 734 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 705 летальных, а 81 670 пациентов выздоровели. За сутки выписаны 1 769 пациентов. При этом за сутки зафиксировано 3 497 новых случаев.

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