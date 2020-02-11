Политика 1 час назад

Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы остаются подсудимыми — Рябошапка

Следующее судебное заседание по делу Майдана состоится в Святошинском райсуде столицы 17 марта

Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы остаются подсудимыми — Рябошапка Вернувшиеся после обмена экс-беркутовцы остаются подсудимыми — Рябошапка
Александр Маринченко (слева) и Сергей Тамтура. Фото: dw.com

Двое бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые вернулись в Киев после их обмена в ОРДЛО, остаются подсудимыми.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV, сообщает Liga.net.

"Дело сейчас находится на стадии судебного рассмотрения и соответственно те люди, которых обменяли и которые вернулись, как были подсудными, так ими и остаются. То есть процессуальный статус у них не изменился", — сказал он.

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По словам генпрокурора, экс-беркутовцы имеют возможность в суде доказывать свою невиновность. Следующее судебное заседание по этому делу состоится в Святошинском райсуде столицы 17 марта.

"Если они явятся в суд, то не будет оснований для изменения им меры пресечения, если не появятся, то мы будем реагировать иначе", — предупредил Рябошапка.

Напомним, 28 декабря 2019 года стало известно, что 5 бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", которых обвиняют в расстреле протестующих на Евромайдане, были включены в списки по обмену удерживаемыми между Украиной и Россией.

В тот же день суд заменил арест экс-беркутовцев на освобождение под личное обязательство. Такое решение было принято в преддверии готовящегося обмена удерживаемыми лицами.

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29 декабря бывших беркутовцев выдали боевикам в рамках обмена.

8 февраля в Киев вернулись Маринченко и Тамтура, которых передали на оккупированные территории в рамках обмена в конце декабря.

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