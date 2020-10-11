Визит Дуды в Украину будет посвящен расширению экономических взаимоотношений — ОП

В ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическое сотрудничество двух стран, в частности, в вопросах развития инфраструктуры.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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"Президент Польши посетит не только Киев, а вместе с президентом (Владимиром) Зеленским посетит Одессу, где будет проведено отдельное бизнес-мероприятие, которое будет направлено на инфраструктурную тематику. Будет подписано ряд соглашений, в частности, по нашей морской инфраструктуре", — доложил он.

При этом Жовква указал, что тематика украинско-польских отношений расширяется на сферу экономики.

"Говорим не только о политике, об историческом прошлом, о чем, безусловно, речь пойдет во время визита, а и о наших экономических отношениях. Ведь по товарообороту Польша — один из наших крупнейших партнеров в Европе", — отметил замглавы Офиса президента.

Жовква также напомнил, что визит президента Польши Дуды в Украину планировался еще весной 2020 года, и он очень важен, ведь впервые за последние 3 года польский людей посещает Украину.

Известно, что в 2017 году Дуда был в Харькове, а в Киеве последний раз — в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 октября, президент Польши Анджей Дуда посетит Украину с официальным визитом. Причем в нашей стране он будет находиться до 13 октября.