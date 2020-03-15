Власти Дании покроют 75% зарплат сотрудников частных фирм, пострадавших от коронавируса

Правительство Дании пообещало частным компаниям, борющимся с радикальными мерами по ограничению распространения коронавируса, что оно покроет 75% заработной платы сотрудников, если они пообещают не сокращать персонал.

В течение трехмесячного периода помощи, который продлится до 9 июня 2020 года, власти страны предлагают выплачивать 75% заработной платы сотрудников в размере максимум 23 тысячи датских крон ($3418) в месяц, в то время как компании платят оставшиеся 25%, сообщает Reuters.

"Если активность сильно падает, а производство прекращается, мы понимаем необходимость отравлять работников домой. Но мы просим вас: не увольняйте их", — заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции 15 марта.

По ее словам, сотрудники будут обязаны взять 5 дней обязательного отпуска или свободного времени от работы.

Указано, что предложение господдержки является одним из нескольких пакетов экономической помощи со стороны правительства, чтобы помочь компаниям и сотрудникам смягчить эффект жестких мер по сдерживанию распространения коронавируса.

В частности, эти меры включают закрытие границ, закрытие школ и университетов и отправку домой всех работников государственного сектора с некритичной работой.

Как отмечается, одна из самых богатых стран в мире, Дания имеет устойчивые государственные финансы с низким госдолгом, отчасти в результате ряда экономических реформ за последние 20 лет.

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