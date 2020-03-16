Власти Киева передумали закрывать въезд в город

Транспортное сообщение Киева с пригородными населенными пунктами на время карантина не отменяется, однако без крайней необходимости перемещаться между населенными пунктами не стоит.

Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник.

"Ограничения передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины, а также пребывание в общественных местах без крайней необходимости носит пока что исключительно рекомендационный характер", — сообщил он.

По словам Поворозника, на въезд и на выезд Киев пока закрывать не планируется. Говоря о том, будут ли отменены пригородные маршруты электричек и маршруток, Поворозник отметил, что это вопрос к правительственным комиссиям.

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"Отмена маршрутов и поездов — это вопрос к Кабинету министров, который должен урегулировать вопрос перевозки пассажиров между городами в Украине" — сказал чиновник. Читайте также: Власти Киева поручили обеспечить запасы продовольствия на две недели

Работа метро и другого общественного транспорта ограничиваться пока не будет, однако рекомендуется надевать маски.

Поворозник напомнил, что власть настоятельно рекомендует выходить из дома только на работу, в магазин или аптеку/больницу.

"Больше ни под каким предлогом из дома не выходить. Максимально ограничить социальное общение, включая родственников", — подчеркнул он.

В КГГА добавили, что ограничения предварительно будут действовать до 3 апреля, но об отмене "карантина" будет отдельное распоряжение. В Киеве на сегодня не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что с 17 марта въезд из других городов будет ограничен.

Перед этим Кличко заявил, что киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.