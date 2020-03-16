Общество 40 минут назад

Киевская власть призывает жителей столицы скорее возвращаться домой

После 17 марта жители столицы, находящиеся за территорией Киева, не смогут попасть домой

Киевская власть призывает жителей столицы скорее возвращаться домой Киевская власть призывает жителей столицы скорее возвращаться домой
Фото: Информатор Киев

Столичные власти планируют временно ограничить передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. По его словам, временные ограничения вступят в силу 17 марта.

В то же время, как сообщили корреспонденту Delo.ua в Киевской горгосадминистрации (КГГА), это решение будет принято сегодня, 16 марта, примерно в 16:00.

Кратко и по делу в Telegram

По словам источника в КГГА, в данный момент идут консультации с представителями МВД и ГСЧС о том, каким образом будет осуществляться ограничение въезда и выезда из города.

Читайте также:
Власти Киева поручили обеспечить запасы продовольствия на две недели

Напомним, сегодня Виталий Кличко заявил, что киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Ранее киевские власти утвердили план превентивных мер по противодействию эпидемии китайского коронавируса. Несмотря на то, что в Украине пока лишь 1 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, и он достаточно далеко от столицы, в Киевской городской администрации решили не ждать.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

ПриватБанк отправил в украинские города четыре аппарата искусственной вентиляции легких
ПриватБанк отправил в украинские города четыре аппарата искусственной вентиляции легких
Продажи автогаза в Украине из-за карантина упали на 10-20%
Продажи автогаза в Украине из-за карантина упали на 10-20%
Медицинские маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, — Нефьодов
Медицинские маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, — Нефьодов
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Коронавирус: Минздрав хочет закрыть магазины и ограничить общественный транспорт

  2. В Германии и Австрии украинцы застряли в аэропортах из-за ошибочной отмены рейсов в Киев

  3. Украинская "девушка Джеймса Бонда" подхватила коронавирус

  4. Прошли тест: у эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружили

  5. Коронавирус в Украине: на Донбассе госпитализировали 2 человека, на Буковине — еще 3

Загрузка...