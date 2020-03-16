Киевская власть призывает жителей столицы скорее возвращаться домой

Столичные власти планируют временно ограничить передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко. По его словам, временные ограничения вступят в силу 17 марта.

В то же время, как сообщили корреспонденту Delo.ua в Киевской горгосадминистрации (КГГА), это решение будет принято сегодня, 16 марта, примерно в 16:00.

По словам источника в КГГА, в данный момент идут консультации с представителями МВД и ГСЧС о том, каким образом будет осуществляться ограничение въезда и выезда из города.

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Напомним, сегодня Виталий Кличко заявил, что киевская власть усиливает ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Ранее киевские власти утвердили план превентивных мер по противодействию эпидемии китайского коронавируса. Несмотря на то, что в Украине пока лишь 1 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, и он достаточно далеко от столицы, в Киевской городской администрации решили не ждать.