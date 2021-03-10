Вместо меди — камни: турецкие мошенники "кинули" швейцарскую компанию на $36 млн

В 2020 году швейцарская трейдинговая компания Mercuria Energy Group, специализирующаяся на сырье, заключила соглашение о покупке 6 тысяч тонн меди на $36 млн у турецкого поставщика, но в итоге получила окрашенные в цвет металла камни.

Как передает Bloomberg, корпорация Bietsan должна была поставить компании Mercuria 300 контейнеров черной меди. При этом, качество металла проверяла специальная инспекционная компания, для чего была загружена первая партия контейнеров.

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Для предотвращения кражи или мошенничества контейнеры были опломбированы.

Однако после этого в юридической службе Mercuria заявили, что ночью контейнеры по очереди вскрывали и заменяли медь на окрашенные камни.

По словам юристов, для сокрытия преступления воры установили фальшивые пломбы на контейнерах. Адвокаты компании утверждают, что злоумышленники каждую ночь заменяли товар в контейнерах, которые на следующий день загружались на корабли.

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Mercuria заплатила $36 млн пятью платежами турецкому поставщику после того, как корабли с фальшивой медью вышли в море. Мошенничество раскрылось только в прошлом месяце, когда суда начали прибывать в Китай.

По подозрению в мошенничестве с медью в Турции были арестованы 13 человек, однако несколько подозреваемых были отпущены под залог на домашний арест.

В настоящее время Mercuria требует у компании Bietsan компенсацию в турецких и британских арбитражных судах.

Кроме этого, в турецкие правоохранительные органы была подана официальная жалоба, в которой Bietsan обвиняют не только в замене грузов, но и мошенничестве со страховкой.

Напомним, в Украине правоохранители в сотрудничестве с Европолом, Евроюстом и прокуратурой немецкого города Бамберг выявили международную мошенническую схему, организованную под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.