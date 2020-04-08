Общество 1 час назад

Соцвыплаты, назначенные ранее, продолжат выплачивать вплоть до завершения карантина

При этом заявления и документы, необходимые для назначения соцпомощи, можно будет выслать высылать почтой

Соцвыплаты, назначенные ранее, продолжат выплачивать вплоть до завершения карантина Соцвыплаты, назначенные ранее, продолжат выплачивать вплоть до завершения карантина
Фото: narodna-pravda.ua

Кабинет министров продлил на период карантина выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее.

Такое решение правительство приняло на заседании 8 апреля.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Украинцам не нужно будет лично обращаться в органы социальной защиты. Отмечается, что лица с инвалидностью продолжат получать государственные выплаты до окончания ограничительных мероприятий. Также Кабмин продлил сроки государственной помощи семьям с детьми, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим право на пенсию и другим.

При этом заявления и документы, необходимые для назначения соцпомощи, можно будет выслать высылать почтой. Правительство также решило, что в течении месяца после окончания карантина органы соцзащиты будут проводить перерасчет размера выплаченной соцпомощи на основании поданного лицом или его представителем заявления и соответствующих документов.

Напомним, что ранее Кабинет министров принял решение проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

Читайте также:
Кабмин собирается продлить карантин до начала мая

Кроме того, с 1 апреля начнутся ежемесячные выплаты по 500 грн людям, старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн. Также будут выплачивать единовременное пособие в 1000 грн для пенсионеров, пенсии которых меньше 5 тысяч грн. Что же касается индексации, то, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составит 260 грн.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин собирается продлить карантин до начала мая
Кабмин собирается продлить карантин до начала мая
Минцифры запустило приложение для контроля за соблюдением обсервации при коронавирусе
Минцифры запустило приложение для контроля за соблюдением обсервации при коронавирусе
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазинов
Кабмин предлагает организовать снятие денег с карт в кассах магазинов
Загрузка...
Новое видео
Range Rover Evoque — женский автомобиль: правда или миф?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Структуры Коломойского скупают украинскую нефть по рекордно низкой цене

  3. Отмену карантина будем комментировать не ранее 18 апреля — Ляшко

  4. У Зеленского поддерживают перенос Конституционного суда в Харьков

  5. Одна машина по цене двух: сколько денег украли на ремонте в СК "Авангард"

Загрузка...