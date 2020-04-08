Соцвыплаты, назначенные ранее, продолжат выплачивать вплоть до завершения карантина

Кабинет министров продлил на период карантина выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее.

Такое решение правительство приняло на заседании 8 апреля.

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Украинцам не нужно будет лично обращаться в органы социальной защиты. Отмечается, что лица с инвалидностью продолжат получать государственные выплаты до окончания ограничительных мероприятий. Также Кабмин продлил сроки государственной помощи семьям с детьми, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим право на пенсию и другим.

При этом заявления и документы, необходимые для назначения соцпомощи, можно будет выслать высылать почтой. Правительство также решило, что в течении месяца после окончания карантина органы соцзащиты будут проводить перерасчет размера выплаченной соцпомощи на основании поданного лицом или его представителем заявления и соответствующих документов.

Напомним, что ранее Кабинет министров принял решение проиндексировать пенсии с мая 2020 года на 11%. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.

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Кроме того, с 1 апреля начнутся ежемесячные выплаты по 500 грн людям, старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9205 грн. Также будут выплачивать единовременное пособие в 1000 грн для пенсионеров, пенсии которых меньше 5 тысяч грн. Что же касается индексации, то, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средний размер повышения составит 260 грн.