ВОЗ разрешила принимать ибупрофен при коронавирусе

Обновленные рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) подтверждают отсутствие современных научных доказательств против использования ибупрофена для лечения симптомов коронавируса COVID-19.

Как сообщили в ВОЗ, производителю Нурофен®, компании Reckitt Benckiser (RB), известно о недавних публикации в социальных медиа, которые вызывают беспокойство относительно использования стероидов и нестероидных противовоспалительных (НПВП) препаратов, включая ибупрофен, для облегчения симптомов COVID-19.

В организации заявили, что на основе всей имеющейся информации в настоящее время не существует подтвержденных научных доказательств, связывающих использование безрецептурного ибупрофена с обострением коронавируса COVID-19.

В частности, на основе имеющейся на данный момент информации ВОЗ сообщает следующее:

– ВОЗ не предоставляет рекомендаций против применения ибупрофена.

– ВОЗ консультируется с врачами, которые лечат пациентов с COVID-19, и не имеет сообщений о каких-либо негативных эффектов ибупрофена, кроме уже известных побочных явлений, которые ограничивают его использование у определенных групп людей.

Кроме этого, по информации EMA, в данный момент нет научных доказательств, устанавливающих связь между ибупрофеном и ухудшением состояния при COVID-19".

Заявление EMA содержит следующие пункты:

– начиная лечение лихорадки или боли при COVID-19, пациенты и медицинские работники должны рассмотреть все доступные варианты лечения, включая парацетамол и НПВС.

– в соответствии с национальными рекомендациями ЕС по лечению, пациенты и медицинские работники могут продолжать использовать НПВС (например, ибупрофен) в соответствии с утвержденной информации о продукте.

– пока нет причин, чтобы пациенты, которые принимали ибупрофен, прервали лечение, исходя из вышесказанного. Это особенно важно для пациентов, принимающих ибупрофен или другие НПВП при хронических заболеваниях.

"Безопасность потребителей является нашим главным приоритетом. Ибупрофен — это хорошо изученное и широко известное действующее вещество, которое на протяжении многих лет безопасно используется против жара и боли, и уже более 30 лет доступен как безрецептурный препарат", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что еще двумя днями ранее в ВОЗ советовали принимать парацетамол, а не ибупрофен при самолечении, хотя и указывали на отсутствие исследований, которые связывали бы этот противовоспалительный препарат с повышенным уровнем смертности при заболеваемости COVID-19.

Напомним, ранее в Минздраве Украины заявили, что в интернете появляются рекламные объявления, в которых предлагается приобрести якобы лекарственные средства для лечения и профилактики коронавируса COVID-19.