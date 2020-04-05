Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали — канадский врач скорой помощи

Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи доктор Алан Драммонд, отвечая на вопрос, скоро ли смогут возобновиться матчи НХЛ, сказал:

"Да всем плевать на это. Сейчас у всего мира может быть только одна цель. Как и все, я люблю спорт, но сейчас действительно не до него. В конце концов, спорт — это вид развлечения, когда высокооплачиваемые атлеты играют для нашего удовольствия. Сейчас мы сражаемся за наши жизни. Сейчас время сосредоточиться на одной и самой главной цели — борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали".

Его слова приводит журналист Рик Уайстхэд в своем Twitter.

"Nobody gives a shit right now… Better to turn hockey rinks into makeshift hospitals or morgues."



— Dr. Alan Drummond of the Canadian Association of Emergency Room Physicians on when the NHL & other leagues should resume play. pic.twitter.com/TVH3wjUTdt — Rick Westhead (@rwesthead) April 4, 2020

Сезон-2019/2020 в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. В регулярном чемпионате лиги последние матчи были сыграны 12 марта.

Ранее президент США Дональд Трамп проводил встречу с комиссарами главных профессиональных лиг Северной Америки. На этой встрече Трамп выразил надежду на возвращение зрителей на трибуны в августе или сентябре, пишет championat.com.

"Только органы здравоохранения должны будут сказать, когда такое возвращение будет возможно", — прокомментировал канадский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн заявление Трампа о том, что эпидемия коронавируса не должна затронуть сезон в NFL, который стартует в сентябре:

В Канаде около 13 тысяч человек инфицированы СOVID-19, летальных исходов — 200.

В США зафиксировано 308 тысяч инфицированных и 8,4 тысячи погибших.

Всего в мире на 5 апреля 1 200 671 человек инфицированны коронавирусом, скончалось 64 774 человек, вылечились 247 147 человек.

В Украине подтвержден 1 251 случай COVID-19, из которых 32 летальных, а 25 пациентов выздоровели.