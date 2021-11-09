Общество 10 минут назад

Вступил в силу зоозащитный закон: в Украине запретили зоопарки и ввели систему штрафов

Введены многочисленные ограничения

Щенок. Фото: pixabay.com Щенок. Фото: pixabay.com
Щенок. Фото: pixabay.com

Со вторника, 9 ноября, в Украине вступил в силу зоозащитный закон №2351, который изменяет нормы обращения с животными. Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Теперь жестокостью считается не только нарушение правил содержания животных, а и несоблюдение правил их перевозки.

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За выгул собак без поводков и намордников либо в не отведенных для этого местах предусматривается штраф от 170 до 340 грн, для должностных лиц он составляет от 340 до 850 грн.

Эта норма действует по отношению к породам собак, которые относятся к категориям опасных. При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются.

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Введены также понятия "увечья" и "телесного повреждения" животного — это поможет разграничить уголовную ответственность от административной.

В числе других запретов:

  • регулирование численности животных биологически обоснованными методами и методами эвтаназии — допускаются только гуманные методы: биостерилизация, устройство в убежище и другие;
  • предоставление фотоуслуг с дикими животными;
  • деятельность передвижных выставок и зоопарков;
  • нахождение животного в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20°C и менее +5°C;
  • нахождение животного без возможности укрытия в помещении при температуре воздуха более +20°C или менее 0°C;
  • привязывание без присмотра в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в Черновцах из-за одной белки пришлось объявить карантин.

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