Выборы президента Беларуси: ЦИК обновил результаты

Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные данные о результатах голосования на выборах президента.

Лидирует со значительным отрывом Александр Лукашенко, сообщает со ссылкой на данные ЦИК издание TUT.by.

Таким образом, результаты голосования на данный момент следующие:

Александр Лукашенко — 80,08%;

Светлана Тихановская — 10,09%;

Анна Канопацкая — 1,68%;

Андрей Дмитриев — 1,21%;

Сергей Черечень — 1,15%;

Против всех — 4,6%.

Как известно, в Беларуси начались массовые протесты после проведения выборов президента, на которых, по предварительным данным, победу одержал Лукашенко.

При этом президент Беларуси заявил, что власть мягко реагировала на протесты в стране.

Тем временем Европейский союз может рассмотреть вопрос введения новых санкций против Беларуси после проведения президентских выборов в стране.

Напомним, что в ночь после завершения голосования в 33-х городах Беларуси прошли акции протеста сторонников оппозиции, митингующих разгоняли правоохранители и силовики. По данным МВД Беларуси, задержаны были порядка 3000 человек, более 1000 из них — в Минске.

По официальным данным, в результате столкновений погибших нет, пострадали порядка 50 участников акций протеста и 39 сотрудников правоохранительных органов. Однако, по данным правозащитников, во время акции протеста погиб один человек — мужчина попал под автозак.