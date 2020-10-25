Выборы в Украине: опрос Зеленского проводят только возле около половины участков — ОПОРА

Всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, проводят только возле 55% избирательных участков в стране.

Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в эфире телеканала "Украина 24".

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По ее словам, возле 55% участков волонтеры есть, а возле 45% — нет.

При этом, как утверждает Айвазовская, наибольшее количество участков покрыто на Юге страны — 78,65%, наименьшее на Западе — 37,81%. В Центре — 55,79%, на Востоке — 56,87%.

В то же время погрешность исследования, по информации ОПОРЫ, предварительно составляет 4%.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.

При этом на некоторых избирательных участках опрос не стартовал вовремя из-за отсутствия волонтеров.

Известно, что волонтерам, которые помогают проводить опросы, заплатят от 500 до 1000 грн за работу.

Тем временем в Хмельницком координатор гражданской сети ОПОРА, блогер Андрей Попик сумел 7 раз подряд принять участие в опросе Зеленского.

Организаторы опроса "5 вопросов от президента" назвали ситуацию в Хмельницком провокацией.

В Киеве участие в опросе Зеленского могут принимать даже иностранцы и несовершеннолетние.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Людмила Денисова заявила, что подростки, которые выступают волонтерами в опросе президента Украины Владимира Зеленского, могут заниматься такой деятельностью, если не получают за нее деньги.