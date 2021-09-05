За месяц объем торгов на бирже ПФТС подскочил на 36%

В августе 2021 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 21,8 млрд грн, что составляет 208% от уровня аналогичного периода 2020 года и 136% уровня прошлого месяца.

Как информирует пресс-служба ПФТС, за восемь месяцев 2021 года на бирже заключено 6 тысяч 442 биржевых контракта на общую сумму 131,92 млрд грн (171% и 152% уровня аналогичного периода 2020 года).

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным ПФТС, за этот период на "рынке заявок" заключено 14% сделок, на "рынке котировок", включая адресные сделки — 76% контрактов, на рынке РЕПО — 9% сделок и на рынке односторонних аукционов — 1%.

Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами:

– по объему заключенных контрактов в рыночных режимах торгов составила 99,8% (корпоративные облигации — 100%, государственные облигации — 99,9%, акции — 2%);

– по объему заключенных контрактов во всех режимах торгов — 57% (муниципальные облигации — 100%, государственные облигации — 57%, корпоративные облигации — 29% и акции — 83%).

Читайте также: Минфин от продажи ОВГЗ привлек в госбюджет рекордную сумму

В августе 2021 года 43 участника торгов на ПФТС заключали соглашения с 49 выпусками ценных бумаг ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма — Delo.ua) — 34, облигациями внешнего госзайма — 5, акции — 5, корпоративные облигации — 4, муниципальные облигации — 1).

В январе — августе 2021 года 55 участников торгов заключали соглашения с 116 выпусками ценных бумаг (ОВГЗ — 57, облигациями внешнего госзайма — 9, акции — 21 корпоративные облигации — 18 муниципальные облигации — 5, ценные бумаги ИСИ (институты совместного инвестирования — Delo.ua) — 1, ценные бумаги ИСИ иностранного эмитента — 1, облигации иностранного государства — 1, акции иностранного эмитента — 2, облигации иностранного эмитента — 1).

Наибольший объем торгов в августе был заключен с государственными облигациями — 21,7 млрд грн, что составляет 136% от уровня июля 2021 года.

Среди 34 выпусков ОВГЗ, с которыми заключались соглашения, 7 выпусков — с датой погашения в 2021 году (5,5 млрд грн), 15 выпусков — с датой погашения в 2022 году (8,2 млрд грн), 7 выпусков — с датой погашения в 2023 году (2,9 млрд грн), 2 выпуска — с датой погашения в 2024 году (0,9 млрд грн.), по одному выпуску — с датами погашения в 2025 (4,1 млрд грн.), 2026 (0,01 млрд грн) и 2027 (0,01 млрд грн) годах.

Напомним, в июне 2021 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 13,3 млрд грн, что составляет 115% от уровня аналогичного периода 2020 года и 149% от уровня мая этого года.

Ранее сообщалось, что в апреле из внешних источников в результате размещения долгосрочных ОВГЗ 2021 года на сумму $1,25 млрд с погашением в 2029 году и доходностью 6,875% годовых поступило 34,7 млрд грн.