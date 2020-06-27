Общество 20 минут назад

За сутки от COVID-19 скончались 24 украинца — СНБО

Всего в Украине сейчас болеют 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее

Фото: 24 канал Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

По состоянию на утро 27 июня в Украине лабораторно подтверждены 948 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

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Так, по информации СНБО, количество инфицированных за минувшие сутки возросло на 948 человек, в то же время зафиксировано 402 случая выздоровления.

Всего в Украине выявили 42 065 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 пациента, всего — 1 тысяча 110.

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Общее число выздоровевших составляет 18 тысяч 701 человек.

Всего в Украине сейчас болеют 22 254 человека, что на 522 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (168), Ровенской (111) и Закарпатской (93) областях, а также в Киеве (140).

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 26 июня, в Украине 41 тысяча 117 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1086 летальных, 18 тысяч 299 пациентов выздоровели.

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