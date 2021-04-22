Задержанный ФСБ консул Украины покинул РФ, после отпуска продолжит работу в МИД

Консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк покинул РФ в среду, в Украине он планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Должны понимать, что работа украинских дипломатов в России, фактически, на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов. Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз и провокаций. К тому же, имеет место пренебрежение российской стороной своим обязательствам в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса", — заявил он.

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Николенко подчеркнул, что в МИД Украины высоко ценят работу Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

"После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства", — добавил спикер.

Напомним, 17 апреля Федеральная служба безопасности РФ задержала в Санкт-Петербурге Сосонюка, его обвинили в шпионаже, а именно в приобретении базы данных российских граждан.

"Эти материалы нужны киевским властям для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников в нашей стране. Под эти категории подпадает значительная часть населения Украины", — объяснили, в свою очередь, возможную мотивацию действий консула в МИД РФ.

19 апреля МИД Украины в ответ на произошедшее с Сосонюком направил в посольство России в Киеве ноту об объявлении советника посольства persona non grata якобы также из-за проводившейся им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, о которой, однако, ничего не сообщалось.

В свою очередь, МИД России заявил, что не считает эту меру симметричной, опровергает подобную деятельность своего дипломата и оставляет за собой право предпринять в ответ на это симметричный шаг, выслав еще одного украинского дипломата — уже из посольства в Москве.