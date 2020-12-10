Загадочный монолит в Киеве: что происходит и кто за этим стоит

Таинственные монолиты, появляющиеся и исчезающие по всему земному шару, добрались и до Украины. Металлическая треугольная призма загадочным образом возникла в Киеве, прямо посреди Пейзажной аллеи, на горе Дитинка.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

"Таинственный обелиск из Калифорнии нашелся в Киеве. Говорят, что за этим стоит Илон Маск. Ещё говорят, что энергетика обелиска лечит от ковида и заговоров", — пишет в своем Facebook Юрий Романенко, соучредитель "Украинского института будущего".

Киевский монолит находится на горе Дитинка. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

История со странными металлическими монолитами началась 21 ноября, когда вертолет Департамента общественной безопасности Юты обнаружил металлический параллелепипед посреди скал. Сотрудники отдела природных ресурсов считали баранов — а нашли непонятную штуковину.

"Это заметил один из биологов, мы случайно пролетели над этой штукой, — рассказывал потом пилот Брет Хатчингс. — Он сказал: "Эй, стой, разворачивайся, разворачивайся!" Я подумал: "Что"? А он такой: "Там эта штука, мы должны пойти и рассмотреть ее."

В ущелье посреди красных скал стоял блестящий металлический монолит трехметровой высоты. "Мы подшучивали, что если кто-то один внезапно исчезнет, все остальные сбегут", — смеется Хатчинс.

Монолит выглядел прочно закрепленным и сразу вызвал много вопросов у команды. "Мы думали, что это какой-то аппарат НАСА или что-то в этом роде", — говорит Хатчингс. Потом, впрочем, пришли к выводу, что научной цели нет. Больше похоже на искусство. К примеру, монолит, который исследовал и помогал разумной жизни, был в фильме Стенли Кубрика по роману Артура Кларка "Космическая одиссея-2001".

Структура исчезла в пятницу, 27 ноября 2020 года. "Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленное сооружение, именуемое "монолитом", было удалено с государственных земель Бюро землепользования (BLM) неизвестной стороной. BLM не удалил строение, которое считается частной собственностью. Мы не расследуем преступления, связанные с частной собственностью, которыми занимается местный шериф. Структура получила международное и национальное внимание, и мы получили сообщения о том, что человек или группа людей удалили ее вечером 27 ноября", сообщило Бюро землеустройства штата Юта.

Второй металлический монолит появился в Румынии — на холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц на севере страны, 26 ноября 2020 года. Он находится в нескольких метрах от известной археологической достопримечательности — двухтысячелетней Петродавской дакийской крепости, форта, построенного древними даками между 82 годом до нашей эры и 106 годом нашей эры. Это совсем рядом с украинской границей — в 3,5 часах езды от Черновцов и около 11 из Киева.

Затем еще один монолит появился в Калифорнии — и тогда же ответственность за акцию взяла на себя арт-группа The most famous artist.

"Что может быть лучше к концу этого хренового года, чем позволить всему миру на краткий миг подумать, что с нами связались пришельцы? А потом разочароваться, узнав, что это очередной розыгрыш The Most Famous Artist", — рассказал лидер коллектива Мэтти Мо. До этого арт-группа превращала знаменитую лос-анжелесскую надпись HOLLYWOOD в HOLLYWEED, что переводится как "святые косячки".

Прямых улик их причастности, впрочем, нет, хотя косвенные достаточно убедительны. К примеру, группа действительно предлагает трехметровый "Аутентичный монолит пришельцев" за $45 тысяч на своем сайте.

Следующий монолит появился в Великобритании — на пляже острова Уайт. Он зеркальный и остроконечный. Нашел монолит местный житель во время утренней прогулки.

Сообщения о подобных находках поступают из разных стран мира, включая даже Удмуртию.

Обнаружены странные письмена. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

И вот — матовый металлический монолит в Киеве. После публикаций в социальных сетях корреспондент Delo.ua решил собственными глазами увидеть сооружение пришельцев и поискать их следы в окрестностях.

Чтобы добраться до киевского монолита, нужно спуститься по лестнице возле памятника князю Святославу на Пейзажной аллее (на ступеньки "светит" бетонный прожектор, достаточно сложно ошибиться — Delo.ua) и выйти на гору Дитинка. По дороге будут лавочки и старый киевский памятник "Ом".

На отроге холма находится сам монолит. Это треугольная металлическая призма. Внимательно исследовав внеземную штуковину, мы обнаружили на ней… надпись на украинском языке.

Тайна как минимум одного монолита раскрыта: на одной из граней изображен лого крупного украинского ритейлера АЛЛО и надпись "АЛЛО Express — Тицяй — Доставимо".

В компании говорят, это краеугольный камень стратегии развития сервиса. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

В компании заявляют, что обелиск является символом изменений customer journey в сторону онлайна и стремления АЛЛО соответствовать такому тренду. Обелиск — это образ краеугольного камня стратегии развития покупательского сервиса, на которой планируют сфокусироваться в компании в ближайшем будущем.

Как сервис доставки связан с инопланетными монолитами — мы спросили у самой компании.

"Новость о том, что мы запускаем АЛЛО Express, уже разнеслась по прессе. Но мы хотели сделать об этом яркое и запоминающееся заявление. Поэтому подхватили инфоповод, который живет уже почти месяц, о внезапно пропадающих и появляющихся монолитах. Он, как нам кажется, хорошо переплетается с месседжем АЛЛО Express "Тицяй — Доставимо", ведь наш почтовый оператор АЛЛО Express быстро доставляет заказы с сайта allo.ua и уже доступен в магазинах сети в 140 городах Украины. Кампанию мы разработали вместе с креативным агентством TABASCO", — рассказали нам в компании АЛЛО.