Замглавы МинВОТ стал экс-руководитель Николаевской областной организации "УДАРА" Макарьян

Заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий правительство назначило бывшего народного депутата Давида Макарьяна.

Соответствующее распоряжение Кабинет министров утвердил на заседании 18 марта.

Отметим, что 4 марта Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил Алексей Резников.

Макарьян роидился в 1984 году в Николаеве Украина. После нескольких бизнес-этапов, он в 2011 году стал сначала членом политической партии "УДАР", а позже занял должность председателя Николаевской областной организации партии.

В 2012-м Макарьян возглавил областной избирательный штаб и баллотировался в Верховную Раду от партии "УДАР" по одномандатному избирательному округу №128, однако мандат так и не получил. Однако уже 4 декабря 2014 года Давид Макарьян стал народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва от партии "УДАР". В парламенте вошел во фракцию БПП, стал членом Комитета по вопросам транспорта.

Также стоит отметить, что Макарьяна называют близким соратником губернатора Николаевской области времен Петра Порошенко Алексея Савченко. Кроме того, экс-нардеп был фигурантом тендерного скандала вокруг КП "Николаевский международный аэропорт".

Напомним, что 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. Это решение поддержали 353 народных избранника.