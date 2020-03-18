Политика и экономика 1 час назад

Замглавы МинВОТ стал экс-руководитель Николаевской областной организации "УДАРА" Макарьян

Давид Макарьян 4 декабря 2014 года стал народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва

Замглавы МинВОТ стал экс-руководитель Николаевской областной организации "УДАРА" Макарьян Замглавы МинВОТ стал экс-руководитель Николаевской областной организации "УДАРА" Макарьян
Замминистра МинВОТ Давид Макарьян/Фото: politeka.net

Заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий правительство назначило бывшего народного депутата Давида Макарьяна.

Соответствующее распоряжение Кабинет министров утвердил на заседании 18 марта.

Отметим, что 4 марта Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий возглавил Алексей Резников.

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Макарьян роидился в 1984 году в Николаеве Украина. После нескольких бизнес-этапов, он в 2011 году стал сначала членом политической партии "УДАР", а позже занял должность председателя Николаевской областной организации партии.

В 2012-м Макарьян возглавил областной избирательный штаб и баллотировался в Верховную Раду от партии "УДАР" по одномандатному избирательному округу №128, однако мандат так и не получил. Однако уже 4 декабря 2014 года Давид Макарьян стал народным депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва от партии "УДАР". В парламенте вошел во фракцию БПП, стал членом Комитета по вопросам транспорта.

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Также стоит отметить, что Макарьяна называют близким соратником губернатора Николаевской области времен Петра Порошенко Алексея Савченко. Кроме того, экс-нардеп был фигурантом тендерного скандала вокруг КП "Николаевский международный аэропорт".

Напомним, что 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительства. Это решение поддержали 353 народных избранника.

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