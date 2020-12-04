Замість Libra Diem: чи допоможе нова назва криптовалюті від Facebook завоювати ринок

1 грудня 2020 року на сайті проекту Facebook Libra Association з’явилася інформація, яка фактично поховала так і не запущену валюту Facebook Libra, породивши натомість Diem.

"Ми раді представити Diem — нову назву, яка сигналізує про зростаючу зрілість та незалежність проекту", — зазначив в повідомленні генеральний директор Diem Association Стюарт Леві.

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Для проекту Libra Association перехід до назви Diem, як кажуть самі розробники, означає початок нової ери — новий день (Diem в перекладі з латини— "день").

Diem Association обіцяє продовжувати працювати над побудовою "безпечної, надійної та відповідної платіжної системи, метою якої є розширення можливостей людей та підприємств у всьому світі".

"Проект Diem забезпечить просту платформу для розвитку фінтех-інновацій, а також дозволить споживачам та компаніям здійснювати миттєві, недорогі та високозахищені транзакції. Ми прагнемо робити це таким чином, щоб сприяти фінансовій інклюзії — розширюючи доступ для тих, хто цього найбільше потребує, і одночасно захищаючи цілісність фінансової системи, стримуючи та виявляючи протиправну поведінку", — заявив Стюарт Леві.

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Втім, у те що новий проект Facebook може стати набагато успішнішим за проект Libra і позбудеться того негативного шлейфу, який супроводжував Libra, із зміною назви експерти ринку покищо вірять неохоче.

Нагадаємо, плани на запуск Libra Facebook спочатку складав на 2019 рік, потім переніс їх на 2020-й, тепер — 2021 рік.

"Спочатку, коли ідея запуску Libra була тільки озвучена, вона викликала великий ажіотаж на ринку. Йшлося про те, що цифрова валюта від Facebook стане універсальною валютою, альтернативою долару США. Пізніше компанія зіткнулася із сильною протидією американських фінансових регуляторів, потім з проектом відмовилися працювати великі компанії-партнери. Їх вихід з проекту пояснюється небажанням вступати у конфлікт із владою США. У 2020 році пандемія коронавірусу привела до зриву багатьох планів, Facebook теж був змушений знову відкласти запуск свого проекту", — говорить в коментарі Delo.ua керівник відділу аналітики ГК ForexClub Андрій Шевчишин.

Втрата часу, на думку Шевчишина, пішла не на користь валюті Facebook. "Можна говорити про те, що після того, як про Libra стільки говорили, і вона викликала стільки надій, зараз цей проект набагато "потьмянів", ажіотаж навколо нього спав. Потенційні інвестори розуміють, що американські фінансові власті продовжать перешкоджати, і розраховувати, що все пройде гладко, не доводиться. Ймовірно, Libra- Diem, будучи запущеною в 2021 році, вже не буде настільки успішною, як вона могла б стати, якби її запустили в 2019 році", — зазначає він.

Про те що із появою нової валюти Facebook не варто очікувати якихось глобальних змін у чинній фінансовій системі — головним чином через недовіру з боку урядів — говорить в коментарі Delo.ua аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер. "Якщо проект буде загрожувати ефективності поточної кредитно-грошової політики, то йому просто не дадуть розвиватися. Учасники ринку все ще пам'ятають історію з TON від Telegram, який повинен був стати криптоаналогом Mastercard і Visa, але в остаточному підсумку закрився через тиск SEC. Крім Libra на ринку існують і інші стейблкоіни, наприклад, Tether, так що тут нічого інноваційного ми не побачимо. Але навіть тут можуть виникнути проблеми з масштабністю і забезпеченням реальною валютою. Досить згадати критику того ж Tether, який регулярно звинувачують у безконтрольної емісії USDT: тільки за останні 9 днів капіталізація монети збільшилася більш ніж на 1 млрд доларів, до 19 млрд. Досить підозріла активність", — каже він.

За словами Сергія Родлера, ситуацію, в якій люди перестали користуватися доларом і перейшли на Libra- Diem, можна уявити тільки за умови, якщо розрахунки за допомогою стейблкоіна будуть набагато зручнішими. "Однак, з огляду на тиск з боку регуляторів, такий варіант практично неможливий", — зауважує аналітик ТелеТрейд.

Як "вкрай обмежені" визначає перспективи валюти Facebook аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

"Основна проблема полягає в її правовому регулюванні. Вона не може бути легко запущена одразу в багатьох регіонах, оскільки створює паралельну платіжну валюту, контроль над якою у держав буде відсутній. По суті держава не буде ризикувати і віддавати можливість платежів приватній компанії", — каже він у коментарі Delo.ua.

Разом з тим Максим Пархоменко допускає, що нова валюта Facebook може дозволити країнам, в яких є обмеження у фінансовій сфері, проводити операції, або замінити національну валюту, яка не має ніякої цінності в таких країнах як, наприклад, Венесуела.

Те що Libra-Diem націлена на забезпечення мікроплатежів між користувачами Facebook і Instagram, може також зіграти валюті Facebook "на руку". "Це дуже великий обсяг потенційних користувачів, і якщо все буде працювати як треба, криптовалюта отримає хорошу підтримку", — вважає Андрій Шевчишин.

Втім силу валюті Facebook може надати ситуація, що склалася між США і Китаєм — країни давно вже знаходяться практично у стані холодної війни.

"Цифровий юань від центробанку КНР, який вже знаходиться на останніх стадіях тестування, зараз викликає набагато більший інтерес, аніж валюта Facebook. Його використання дозволить обходиться без американського SWIFT в міжнародних розрахунках і не боятися фінансових санкцій Вашингтона. Думаю, в найближчий час ми побачимо посилення санкцій тиску на Китай, так як цифровий юань, на відміну від Libra-Diem, буде повністю поза контролем США і цілком може скласти конкуренцію долару в тому випадку якщо до цифрової системи підключаться інші країни", — говорить Сергій Родлер.

За таких умов влада США цілком може піти на те, щоб допомогти валюті Facebook "стати на ноги" і випустить її у якості нового конкурента цифровому юаню.

"За підтримки уряду стейблкоін Libra-Diem (Facebook Coin) може створити конкуренцію китайським платіжним системам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Її долю вирішать користувачі: якщо інтерфейс буде зручний, а платежі безпечні — на ринку миттєвих переказів з'явиться новий потужний гравець. Важливим фактором тут є і захист від значних курсових коливань (особливо на тлі сильної волатильності Bitcoin)", — говорить в коментарі Delo.ua аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Про те що стейблкоіни для хеджування ризиків від високої волатильності Bitcoin сьогодні дуже важливі говорить в коментарі Delo.ua директор з розвитку Paxful в Україні та країнах СНД Антон Козлов.

"Те, що компанія Facebook поставила собі за мету створення власного стейблкоіна, ще раз підкреслює загальне зростання інтересу в світі до стабільних криптовалют. В Paxful ще у вересні цього року ми додали на нашу платформу стейблкоін Tether (USDT) для хеджування ризиків від високої волатильності Bitcoin. На цьому тижні розробники проекту Libra повідомили, що окрім того, що їхній проект змінить назву на Diem, замість одного стейблкоіна Facebook в асоціації з рядом інших світових компаній запустить відразу цілий ряд стейблкоінов, прив'язаних до різних національних валют. Paxful активно досліджує приклади використання стейблкоінов для хеджування ризиків, що в даний момент є одним з найбільш важливих трендів в криптосвіті", — зазначає Антон Козлов.

Головною відмінністю Libra-Diem від банківських платежів Андрій Гойлов називає відсутність фінансового моніторингу та лімітів, а також швидкість, простоту використання і безпеку.

"Libra-Diem забезпечить перекази і покупки з будь-якої точки світу кожному користувачеві соцмережі Facebook", — зазначає він.

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Втім, у тому що Libra-Diem може стати початком епохи корпоративних грошей, аналітики сумніваються.

"Багато країн не підуть на це, а компанії зараз не можуть пройти регуляторне середовище. Крім красивих гасел про свободу і децентралізації, компанії переймають і функції держави. Контроль, емісія, проведення транзакцій, регуляція всієї це системи — все це тягне за собою і збільшення ресурсних витрат. Що не завжди вигідно для компаній", — каже Максим Пархоменко.

Не дасть Libra-Diem розпочати епоху корпоративних грошей, на думку Андрія Гойлова, і те що в забезпеченні валюти Facebook задіяні державні фіатні гроші.

"Оскільки вони емітуються центральними банками країн-учасниць проекту, Libra-Diem не буде повністю незалежним від регуляторів цифровим активом. Говорити про створення повністю незалежної "корпоративної валюти" ще занадто рано. Втім, автори проекту і не ставлять перед собою такої мети", — говорить він.

Також Андрій Гойлов вважає, що боятися того, що нова валюта Facebook, "вдарить" по національних валютах різних країн світу, не варто. "Розвиненим державам побоюватися нічого: Libra-Diem буде забезпечуватися доларом США, євро, ієною і фунтом стерлінгів. Умови використання цього стейблкоіна повністю залежать від цих фіатних валют, тому що центральні банки країн-учасниць мають право заборонити конвертацію цієї монети в національні валюти інших держав", — каже аналітик RoboForex. Разом з тим зазначає: "як і будь-яка криптовалюта, дана "монета" буде служити зручним способом введення і виведення фінансових коштів. Тому на країни, де "втеча капіталу" є проблемою, чекає неприємний сюрприз".

Окрім всього, на проекті Libra-Diem, на думку Андрія Гойлова, регулятори, які планують запуск офіційних державних цифрових валют, можуть отримати попередній досвід.