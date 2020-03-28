Общество вчера, 19:06

Зарплата среднестатистического украинца выросла на 120 грн — Госстат

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты в Киеве, меньше всего зарабатывают в среднем в Черновицкой области

Зарплата среднестатистического украинца выросла на 120 грн — Госстат Зарплата среднестатистического украинца выросла на 120 грн — Госстат
Фото: Киев24

В феврале размер средней зарплаты в Украине составил 10,847 тысяч грн, что на 120 грн больше, чем в январе.

Об этом свидетельствуют данные Государственного управления статистики.

По данным Госстата, больше всего получают представители страховой и финансовой сферы — в среднем 21,606 тысячу грн в месяц. В феврале зарплаты в этой сфере выросли на 7,6%.

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Средние зарплаты в IT-отрасли — 18,653 тысяч грн, рост в феврале — 4%.

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Среди сфер, где самые низкие зарплаты — гостинично-ресторанный комплекс и медицинская отрасль. В феврале медики в среднем получали 7,471 тысяч грн (рост на 2,4%), а работники ресторанов и гостиниц — 7,411 тысяч грн (рост на 0,2%).

В региональном разрезе наиболее высокие зарплаты в Киеве, где в среднем зарабатывают 16,447 тысяч грн в месяц, меньше всего — в Черновицкой области (8,384 тысяч грн).

Напомним, за 24 года средняя зарплата в Украине выросла в 144 раза: с 73 грн в 1995 году до 10 тысяч 497 грн в 2019 году.

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