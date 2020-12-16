Застрахованный ущерб от катастроф во всем мире в 2020 году оценили в $83 млрд

По предварительным оценкам Swiss Re Institute — подразделения Швейцарского перестраховочного общество, убытки страховой отрасли от стихийных бедствий и техногенных катастроф во всем мире в 2020 году составили 83 млрд долларов. Как говорится в сообщении института, это пятый по величине годовой показатель издержек для отрасли с 1970 года.

Отмечается, что страховая отрасль в 2020 году покрыла 45% мировых экономических потерь при среднем показателе за десять лет в 37%.

В частности, убытки были вызваны рекордным количеством ураганов, наводнений и лесных пожаров в США. Эти и другие второстепенные опасные события во всем мире составили 70% от 76 млрд долларов застрахованных убытков от стихийных бедствий.

Очень активный сезон ураганов в Северной Атлантике вызвал дополнительные страховые выплаты на 20 млрд долларов, что, однако не так значительно, как в рекордные сезоны 2005 и 2017 годов. В Swiss Re ожидают, что изменение климата далее будет лишь усугублять ситуацию.

Австралия и Канада понесли в текущем году значительные убытки от града. Так, в январе град на юго-востоке Австралии привел к застрахованным убыткам на сумму более 1 млрд долларов, в то время как град в канадском Калгари также привет у убыткам примерно на ту же сумму.

Пожары также способствовали возникновению вторичных рисков для страховщиков. Так, лесные пожары в США с середины августа в основном вызвали высокие страховые убытки, хотя пожарный сезон 2019 года в Австралии, самый продолжительный и разрушительный из когда-либо зарегистрированных, частично захватил и начало 2020 года.

В американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон в результате более 800 лесных пожаров сгорели около 6 млн акров земли, были разрушены тысячи строений. Несмотря на меньшие потери, чем рекордные потери 2018 и 2017 годов, 2020 год все же будет одним из самых дорогостоящих в контексте пожаров пожаров.

Среди других чрезвычайных происшествий называются сильные наводнения в нескольких провинциях вдоль реки Янцзы в Китае, начавшиеся в мае, в результате чего промышленность застраховала убытки в размере примерно 2 млрд долларов.

Кроме того, штормы обрушились на Северную Европу в феврале, вызвав наводнения, перебои в подаче электроэнергии и работе транспорта. Общий застрахованный ущерб тогда составил более 2 млрд долларов.

В мае циклон Амфан в Бенгальском заливе вызвал экономический ущерб в размере 13 млрд долларов — это оказался самый разрушительный тропический циклон, который когда-либо испытывала Индия. Однако страховые убытки составили лишь небольшую часть экономических потерь из-за низкого уровня распространения страхования в регионе.