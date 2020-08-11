Завхоз Нацполиции открыл под Киевом клуб отдыха с бассейнами (ВИДЕО)

Сын начальника Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины Ивана Наумова владеет фирмой, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.

Об этом говорится в журналистском расследовании Bihus.Info.

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"Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал", — отмечается в материале.

Указано, что Наумов постоянно посещал комплекс накануне его открытия и после, в частности, в рабочее время. При этом его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса.

Но журналистов Наумов уверял, что "никакого отношения" к NAVY не имеет.

Хотя на следующий день полицейский чиновник написал в соцсети пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай, который получил деньги из семейного бюджета.

По данным государственного реестра юридических лиц, сын Наумова внес в уставный капитал свежесозданной компании-арендатора комплекса (ООО "Радиус 88") 2 млн грн.

При этом на конец 2019 года завхоз Нацполиции задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы — 1,3 млн грн.

Ранее журналисты сообщали, что Иван Наумов ездит на работу то на Chrysler товарища, то на машинах Volkswagen Touareg. Кроме того, на его тещу был записан автомобиль Maserati, земля, на которой сейчас построен комплекс NAVY, а также участок, на котором строится 5-этажный дом.

При этом журналисты отметили, что официальных доходов, на которые теща чиновника могла все это приобрести, они не обнаружили.

Как сообщалось, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции, что делает невозможным начисления им штрафов за нарушение правил дорожного движения.

При этом их должности не относятся к таким, которым предусмотрена государственная охрана (а значит, и меры "шифрования"), а других причин использования "номеров прикрытия" Ермаком, Тимошенко и Шефиром в Офисе президента не сообщили.