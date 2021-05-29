Политика 40 минут назад

Зеленский хочет обязать представителей власти декларировать операции с валютой

Президент также намерен восстановить 30-дневный период, в течение которого чиновники обязаны передать в управление других лиц принадлежащий им бизнес

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал правительство безотлагательно подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений в закон "О предотвращении коррупции".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Указано, что президент настаивает на повышении прозрачности процедуры декларирования.

В частности, он предлагает следующие изменения в закон:

- четко определить срок, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращения его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний;

- восстановить 30-дневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление других лиц принадлежащие им предприятия и корпоративные права;

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- уточнить положение о том, что требования относительно передачи в управление другому лицу не применяются именно в части акций акционерного общества совокупной номинальной стоимостью не более 0,25 прожиточного минимума, в котором лицо назначено или избрано на должность, и которые в совокупности не превышают 5% голосующих акций АО;

- ввести обязательное декларирование операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов;

- восстановить обязательную полную проверку деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника главы Верховной Рады и проведения специальной проверки претендентов на эти должности.

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Ранее Зеленский также призвал Раду вернуть уголовное наказание за недостоверное декларирование.

Перед этим Верховной Раде рекомендовали принять закон президента Зеленского о миллионных штрафах и тюрьме за контрабанду.

15 апреля 2021 года парламент принял за основу президентский законопроект №4651 об ужесточении ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников об имуществе и доходах вплоть до лишения свободы на два года.

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