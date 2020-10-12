Политика 10 минут назад

Зеленский и Дуда договорились развивать совместную военную бригаду Украины, Польши и Литвы

Президенты подтвердили необходимость развития возможностей и потенциала ЛитПолУкрБрига

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис президента Украины Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис президента Украины

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда заявляют о необходимости дальнейшего развития возможностей литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (ЛитПолУкрБрига).

Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте главы Украинского государства по результатам их встречи в Киеве в понедельник, 12 октября.

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"Подтверждаем необходимость дальнейшего развития возможностей и потенциала литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского", — говорится в заявлении.

При этом главы государств подчеркивают важность предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями.

"Украина выражает благодарность Республике Польша за практическую поддержку евроатлантических стремлений Украины, прежде всего в процессе реформирования национального сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Обе стороны подчеркивают важность предоставления Североатлантическим альянсом Украине статуса партнера с расширенными возможностями", — отмечается в коммюнике по итогам встречи президентов.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 11 октября, президент Польши Анджей Дуда посетит Украину с официальным визитом. Причем в нашей стране он будет находиться до 13 октября.

Вскоре в Офисе президента Украины уточнили, что в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в Украину 12-13 октября значительный акцент будет сделан на экономическое сотрудничество двух стран, в частности в вопросах развития инфраструктуры.

Напомним, 19 сентября 2014 года Украина, Польша и Литва создали совместную миротворческую военную бригаду LITPOLUKRBRIG.

Целями создания "ЛитПолУкрбриг" называли повышение уровня взаимного доверия и сотрудничества между странами, а также улучшение состояния безопасности в регионе. Бригада также является способом укрепления военного сотрудничества между государствами — с целью овладения передовыми оперативными стандартами подготовки войск, достижения оперативной взаимосовместимости, повышения оперативных возможностей для совместного выполнения задач.

Кроме того, бригада будет принимать участие в международных операциях на основе мандата ООН (при условии согласия всех трех стран-участниц "ЛитПолУкрбрига". Предусматривается, что к бригаде могут присоединиться и другие государства.

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