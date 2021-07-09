Президент одобрил выделение дополнительных 742 млн грн для судов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон о госбюджете на 2021 год об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Право на своевременную выплату заработной платы защищено законом. Но это право систематически нарушается в отношении работников аппаратов судов. Так, на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности", — заявили в ОП.

На Банковой считают, что определенных бюджетом денег не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат.

"Необходимость финансового обеспечения судов также отмечают международные институты, указывая, что суды требуют достаточных ресурсов", — подчеркнули у Зеленского.

Предполагается, что закон позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников аппаратов судов и обеспечить надлежащие условия для работы судов, что гарантировано Конституцией Украины.

"Документ вносит изменения в государственный бюджет на 2021 год, увеличивая расходы Государственной судебной администрации Украины по программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 742 млн грн. Это позволит частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов", — резюмировали в ОП.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект №5304 о внесении изменений в госбюджет-2021, которым увеличивает на 600 млн грн расходы на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов.

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон (законопроект №5304) об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами.

Расходы по статье "Осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений правосудия" увеличиваются на 600 млн гривен. В то же время на эту же сумму сокращается финансирование программы "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

В Минмолодьспорта объяснили, что перераспределение 600 млн грн на оплату труда работников аппарата местных и апелляционных судов согласовано с министерством и "Инваспортом".

Как рассказывало ранее Delo.ua, в государственном бюджете на 2021 год на обеспечение правосудия местными и апелляционными судами, а также на функционирование органов системы правосудия изначально было выделено 15,6 млрд грн. Однако эта сумма составляет всего 38,4% от потребностей Государственной судебной администрации (ГСА) как главного распорядителя бюджетных денег. По оценкам ГСА, для нормальной работы в 2021 году ей необходимо 40,7 млрд грн.

В силу этих и других обстоятельств судебная система Украины оказалась на грани катастрофы. Недостаточное финансирование, как объясняют в ГСА, в первую очередь приводит к существенному падению уровня оплаты труда сотрудников аппаратов судов. Кроме того, у судов не остается денег на необходимые материалы и расходы: на то, чтобы отправлять повестки по почте, покупать бумагу для печати, обслуживать оргтехнику и информационные системы, осуществлять выплаты присяжным, полностью оплачивать коммунальные услуги и так далее.

В более широком смысле дефицит денег приводит к тому, что останавливаются работы по строительству или ремонту зданий судов, а также к прекращению развития информационных систем судов.

В то же время, получив по паре сотен гривен за работу, секретари и сотрудники канцелярий судов массово пишут заявления на увольнение. Все это только лишний раз затягивает и без того зачастую небыстрые темпы рассмотрения дел: в системе могут застрять даже уголовные дела, требующие немедленного принятия решений. Разбирательства по несрочным делам в таких обстоятельствах вообще могут растянуться на годы.