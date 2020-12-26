Политика и экономика 5 часов назад

Зеленский подписал закон о госбюджете на 2021 год

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тысяч грн

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", который парламент принял 15 декабря.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, доходы госбюджета на 2021 год составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тысяч грн. Расходы госбюджета на 2021-й предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тысяч грн.

Кратко и по делу в Telegram

Предельный объем дефицита государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тысяч грн.

В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% валового внутреннего продукта.

Читайте также:
Почему бюджет Украины на 2021 год — это бюджет расходов вместо доходов

С 1 января 2021 года размер минимальной заработной платы увеличится до 6 тысяч грн, а с 1 декабря — до 6,5 тысяч грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. За это решение проголосовало 289 депутатов.

Ранее законопроект о госбюджете был рассмотрен на срочном заседании парламентского комитета по вопросам бюджета в связи с принятием в сопутствующем законе поправки о зачислении в 2021 году 13,44% акцизного налога на топливо в общий фонд бюджетов местного самоуправления (законопроект 4100-д).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Цена биткойна взлетела до исторического максимума
Цена биткойна взлетела до исторического максимума
Цена биткойна взлетела до исторического максимума
Цена биткойна взлетела до исторического максимума
Зеленский рассказал, когда мобилизуют всех украинцев
Зеленский рассказал, когда мобилизуют всех украинцев
Загрузка...
Новое видео
Денис Морозов: Цифровая трансформация промышленности. Опыт Интерпайп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Я тогда не был президентом": Зеленский отмахнулся от скандала с Татаровым

  3. Цена биткойна взлетела до исторического максимума

  4. Зеленский рассказал, когда мобилизуют всех украинцев

  5. Кинотеатр в пути: "Укрзализныця" запустила сервис просмотра фильмов в поездах

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...