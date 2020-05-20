Политика 10 минут назад

Зеленский похвалил себя за борьбу с коронавирусом: "Мы одни из лучших"

При этом президент поблагодарил бизнес за помощь в противодействии эпидемии коронавируса

Владимир Зеленский проводит встречу с крупным бизнесом. 16 марта 2020 года. Фото: ОПУ Владимир Зеленский проводит встречу с крупным бизнесом. 16 марта 2020 года. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский проводит встречу с крупным бизнесом. 16 марта 2020 года. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом. 

Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая. 

Кратко и по делу в Telegram

"У меня замечений к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистики. Потому что вовремя все сделали, не ждали всех контрактов от МОЗа. И бизнесу я благодарен за то, что помогли", — сказал Зеленский. 

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине официально подтверждено 19 230 случаев заболевания, 564 смерти и 5 955 случаев выздоровления от коронавирусной болезни. 

Читайте также:
Зеленский припугнул 120 тысячами смертей в случае преждевременной полной отмены карантина

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский: "Я хотел бы быть президентом, после которого в Украине появились дороги"
Зеленский: "Я хотел бы быть президентом, после которого в Украине появились дороги"
Зеленский заявил, что не может найти хороших министров в Кабмин
Зеленский заявил, что не может найти хороших министров в Кабмин
Зеленский назвал Авакова "мощным министром": Его ответственность — дело Шеремета
Зеленский назвал Авакова "мощным министром": Его ответственность — дело Шеремета
Загрузка...
Новое видео
"Сьогодні нічого не робиться, аби економіка розвивалася", — Олексій Вадатурський

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. НБУ выпустит серебряную банкноту номиналом 1000 грн (ФОТО)

  3. В Украине задержали всемирно известного хакера (ВИДЕО)

  4. Нардеп обнародовал записи "разговоров Порошенко и Байдена об отставке Шокина за $1 млрд"

  5. Автогаз в Украине будет дорожать — эксперты

Загрузка...