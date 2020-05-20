Зеленский похвалил себя за борьбу с коронавирусом: "Мы одни из лучших"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля мастерами спорта по борьбе с коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 20 мая.

"У меня замечений к Шмыгалю нет… Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Мы одни из лучших, согласно статистики. Потому что вовремя все сделали, не ждали всех контрактов от МОЗа. И бизнесу я благодарен за то, что помогли", — сказал Зеленский.

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Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине официально подтверждено 19 230 случаев заболевания, 564 смерти и 5 955 случаев выздоровления от коронавирусной болезни.