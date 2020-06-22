Политика 20 минут назад

Зеленский пообещал заплатить кафе за нарушение карантина в Хмельницком без решения суда

Президент хочет сделать "благотворительный взнос" кафе для покрытия возможного штрафа за нарушение карантинных ограничений

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что заплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина, безотносительно к решению, которое примет суд.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

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"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности, выполню его, как это предусмотрено законом Украины", — отметил Зеленский.

Известно, что на президента был составлен административный протокол, согласно которому ему грозит штраф от 34 тысяч до 170 тысяч грн.

Напомним, 3 июня Зеленский во время визита в Хмельницкий посетил одно из местных кафе. Несмотря на карантинные ограничения, согласно которым клиенты могут находиться только за столиками на летней площадке, президент и его окружение пили кофе внутри помещения.

Хмельницкий городской районный суд оштрафовал на 17 тысяч грн всех, кто сопровождал президента:

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- главу Офиса президента Андрея Ермака;

- первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова;

- главного санитарного врача Виктора Ляшко;

- главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета;

- мэра Хмельницкого Александра Симчишина;

- частного предпринимателя Андрея Мельниченко.

Относительно самого Зеленского производство приостановили. Судья обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, несмотря на то, что он является неприкосновенным лицом согласно Конституции.

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