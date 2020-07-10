Зеленский рассказал, когда в Кабмине появится министр сельского хозяйства

Президент Владимир Зеленский заявил, что министр сельского хозяйства в Украине появится "максимум в сентябре". По словам главы государства, если Верховная Рада не успеет создать министерство и назначить его главу во время последней сессионной недели перед каникулами, то сделает это уже осенью.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса Волынской области, передает "УНН".

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"Я не знаю, успеем ли мы. У нас осталась одна сессионная неделя — именно следующая. Потом Верховная Рада у нас отдыхает, да. Я не знаю, успеем ли мы назначить нового министра и создать министерство так быстро. Но максимум в сентябре, когда депутаты снова выйдут работать, мы назначим, у нас будет отдельный министр сельского хозяйства", — сказал он.

Напомним, что в 2019 году министерство аграрной политики и продовольствия было объединено с министерством экономического развития и торговли. Вместо двух ведомств появилось одно — министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В правительстве Алексея Гончарука его возглавил Тимофей Милованов, а в Кабмине Дениса Шмыгаля — Игорь Петрашко.

Ранее Кабинет министров Украины определился с кандидатурой на пост вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Назначить на эту должность правительство предлагает Олега Уруского, который ранее занимал пост главы Государственного космического агентства в 2015 году.

Как сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, монобольшинство рассчитывает на следующей неделе на обычном пленарном или внеочередном заседании рассмотреть его назначение.

Ее коллега по фракции Александр Качура добавил — на следующей неделе у Уруского будет собеседование во фракции для того, чтобы они вынесли свое решение.