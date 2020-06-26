Политика 1 час назад

Зеленский уволил погоревшего на взятке главу Кировоградской ОГА

Информацию о нарушении закона руководителем Кировоградской области президент получил он СБУ еще несколько дней назад

Андрей Балонь. Фото: dostyp.com.ua Андрей Балонь. Фото: dostyp.com.ua
Андрей Балонь. Фото: dostyp.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке задержанного на крупной взятке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным", — отметил Зеленский в ходе общения со СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

"Нет "наших — не наших". Украл — садись", — добавил президент.

Как сообщалось, НАБУ задержало на крупной взятке главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня; руководство области предлагало другому чиновнику за деньги не препятствовать его деятельности.

В частности, указано, что руководитель области планировал незаконно получить от регионального представительства государственного органа в области 1,8 млн грн.

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В доме, где живет руководитель Кировоградской области, в ночь на 26 июня провели обыски.

Ранее Кабмин согласовал увольнение Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА.

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