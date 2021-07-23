Зеленский в очередной раз сменил главу Службы внешней разведки

23 июля Президент Украины Владимир Зеленский освободил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки (СВР) и назначил на этот пост Александра Литвиненко.

Как сообщается на сайте главы государства, ранее Зеленский уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

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При этом причины увольнения Кондратюка в сообщении не указываются.

Стоит отметить, что за время своего президентства Зеленский уже неоднократно менял руководителей СВР.

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Так, после вступления в должность президента Украины Зеленский назначил главой Службы внешней разведки народного депутата Владислава Бухарева.

В сентябре того же года глава государства уволил Бухарева с этого поста и назначил на эту должность генерал-майора Валерия Евдокимова.

После него в июне 2020 года главой СВР стал Валерий Кондратюк.

Напомним, 28 мая этого года бывший глава Службы внешней разведки Виктор Гвоздь погиб во время дайвинга на египетском курорте Дахаб.

Гвоздь возглавил СВР сразу после Майдана — 27 февраля 2014 года. Уволен он был указом Петра Порошенко от 29 апреля 2016 года.