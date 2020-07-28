Политика 40 минут назад

Зеленский ввел временный безвизовый режим с Китаем

С 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию страны для граждан КНР, въезжающих с туристической целью

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, указ подписан для развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

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Согласно документу, на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет Министров должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее сообщалось, что Украина устанавливает безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Напомним, 16 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований.

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