Бізнес-освіта за межами класичного MBA: психологія лідерства – інтерв’ю з засновницею Інституту психології і підприємництва Оленою Бабіною

Інститут психології і підприємництва (ІПП) був заснований Оленою Бабіною у 2017 році. Окрім підготовки бакалаврів та магістрів, заклад з 2026 року навчає молодших бакалаврів у фаховому коледжі та розвиває напрям бізнес-освіти. В програмах Еxecutive МВА та pre-МВА поєднані знання з психології з менеджерськими інструментами, де керівники та власники бізнесу розвивають свої soft skills. Крім України інститут представлений у Польші, країнах Балтії та проводить свої програми в інших європейських країнах, де студенти програм МВА мають можливість проходити практику в компаніях-партнерах. В інтервʼю для Dilo засновниця та президентка ІПП Олена Бабіна розповіла, що таке справжнє лідерство, які навички необхідні керівнику сьогодні, з якими запитами бізнес звертається до ІПП та як знання психології та онтопсихології допомагають долати кризи в бізнесі і житті.

Що означає бути лідером у наш час?

– Існує меметичний підхід до лідерства, де лідер – це публічна особистість, яка управляє великою компанією або обіймає високу посаду. Але з погляду психології, лідер – це та людина, яка щось створює, приносить результат та покращує життя інших людей. Ці люди мало приділяють уваги просуванню персонального бренду, натомість вони повністю сфокусовані на справі, якою займаються, та результаті. Своєю діяльністю лідер з одного боку вирішує проблеми багатьох людей, а з іншого – самореалізується, тобто отримує інтелектуальну, моральну, духовну та матеріальну вигоди. Для справжнього лідера гроші – це засіб для досягнення мети, але ніколи не ціль.

З якими запитами до вас звертається бізнес, щоб лідери все ж таки отримували потрібний результат?

– Такі запити переважно стосуються креативності мислення, працездатності, відповідальності і результату. Далеко не всі можуть досягати результату, для цього потрібні три складові. Перша – це природна схильність до сфери діяльності, якою людина займається. В онтопсихології це називають природним проєктом – коли людина точно розуміє, хто вона професійно: адвокат, журналіст, лікар. Друга складова – технічна професійна підготовка в найкращих закладах, де можливо отримати необхідні знання з обраної сфери діяльності, і успішна практика. І третя – це відповідний психічний стан, тобто наскільки психіка прозора і точна. Якщо людина не розуміє власне несвідоме, в неї не вийде досягти поставлених цілей і мати бажаний рівень заробітку.

За якими знаннями приходять саме до Інституту психології і підприємництва? В чому унікальність ваших програм?

– Майже 90% студентів приходять навчатися до ІПП за рекомендаціями наших випускників. Існує багато університетів та бізнес-шкіл, які добре готують професіоналів. Але лише професійних знань недостатньо, щоб отримувати гарний результат в роботі. Можна здаватися, але не бути. І для того, щоб бути, потрібно розуміти себе, власне несвідоме, закони життя, мати певний стиль життя та особливий спосіб мислення. Саме тут ми маємо велику експертизу. На програмі Executive MBA ми допомагаємо лідерам системно використовувати психологію в бізнесі. А це одразу дає ефект, помножений, як мінімум, на 2.

Окрім Executive MBA, у вас є ще корпоративні програми.

– Так, зі своїми клієнтами ми працюємо довгостроково і вибудовуємо корпоративні університети. До нас звертаються з метою розвитку навичок та лідерських здібностей співробітників. Ми не вчимо hard skills, для цього є профільні виші. Проте в нас багата 20-річна експертиза в сфері розвитку soft skills і особистої ефективності: розвиток лідерського потенціалу, комунікативних навичок, критичного мислення, підвищення особистої ефективності.

Багато компаній замовляють у нас програму "Психологія продажів", де ми тренуємо комерційні відділи. Зазвичай люди звикли пройти один-два класичні тренінги й на цьому зупинитися. Але психологія має безліч різних напрямів, і кожен із них можна адаптувати до роботи у продажах.

Крім цього, ми навчаємо керівників усього, що необхідно для ефективної управлінської роботи: особистої ефективності, управлінських навичок, роботи з конфліктами та стресом. Також навчаємо проводити співбесіди, відбирати людей, мотивувати та розвивати співробітників, знаходити підхід до різних типів людей.

Якщо йдеться про маркетинг, ми розповідаємо, як використовувати образ, як зчитувати аватари інших людей, на що звертати увагу, читаючи інтервʼю іншої людини або рекламні меседжі компаній. І навпаки, як все це їх створювати для того, щоб бути максимально ефективним.

Олена Бабіна заснувала Інститут психології і підприємництва у 2017 році. Фото з її архіву

У вас психологія вплетена у кожну програму. А чи буде ефективно, якщо психологію просто здобути у виші як другу освіту?

– Якщо людина йде вчитися психології у виш, то вона отримає теорію, яка для конкретних бізнес-цілей, ймовірно, не підходитиме, і не буде розуміння, як її інтегрувати в проєкт. А у нас в ІПП, по-перше, всі знання вже готові і інтегровані під бізнес-запити. А по-друге, ми справді дуже відрізняємося від інших бізнес-шкіл, тому що навчаємо онтопсихології. Ця наука вчить розуміти власне несвідоме, яку реакцію ми викликаємо в інших людей та як на нас впливають інші люди. З однією людиною лідери заробляють і процвітають, а з іншою – втрачають і руйнуються. Онтопсихологія допомагає зрозуміти причини цих процесів та визначити, де відбувається саботаж власного успіху, де людина помиляється, а де, навпаки, є точною. До речі, в нас є окрема програма "Школа онтопсихології", де ми вчимо цій науці.

Тобто онтопсихологія вчить покладатися на власну інтуїцію?

– Так, наш світ є інтуїтивним. Чутливість, особливо у воєнний час, дуже важлива. Власники і керівники мають дослухатися до внутрішнього голосу, адже вони несуть відповідальність не тільки за себе. Де ти маєш бути? Що тобі робити? Чи варто згорнути чи, навпаки, розширити бізнес? Наше несвідоме завжди нам підказує, як краще треба зробити.

Згідно з онтопсихологічним вченням, всі люди мають онто Ін-се – це частинка буття, яка пов'язує нас з універсумом. Воно завжди знає, як перемогти і як досягти результату. Ін-се контактує з нами, але не всі розуміють його мови. В ІПП ми вчимо цій мові.

Зазвичай люди не вміють дослухатися до себе і тому спираються на стереотипи. Класична освіта якраз навчає через стереотипи, через кейси, які, по суті, є шаблонними рішеннями. Студентам дають 50 кейсів. В той момент, коли ситуація схожа на якийсь кейс, його застосовують. Здається, що це робоча схема, але в реальному житті так не працює, тому що не буває однакових ситуацій.

Чи потрібна якась попередня підготовка, щоб навчатися на ваших програмах? Також чула, що всі студенти у вас вчать італійську мову. З чим це повʼязано?

– Більшість людей, які до нас приходять вчитись, не мають психологічної освіти. Спочатку навчатися трохи складно. Але інформація дуже цікава, люди сидять на лекціях до кінця і не хочуть йти додому. Нас всі запитують, як ви тримаєте увагу так довго. Ми просто вчимо онтопсихології, а вона – як ковток свіжого повітря.

Щодо італійської мови. Засновником онтопсихології є італійський професор Антоніо Менегетті. В онтопсихологічному співтоваристві між собою загальноприйнятою є саме ця мова, щоб слухати лекції або читати тексти професора Менегетті в оригіналі. Він написав понад 50 книг. І ми в ІПП поступово перекладаємо їх з італійської на нашу рідну мову. Вже вийшло шість його книг українською, і скоро світ побачить сьома.

Одна з книг Антоніо Менегетті. Фото з архіву Олени Бабіної

Українські видання праць Антоніо Менегетті:



• Менегетті А. Лідер як Господар життя (очікується).

• Менегетті А. Від еволюції інтелекту до сили буття.

• Менегетті А. Психологія лідера.

• Менегетті А. Образ і несвідоме.

• Менегетті А. Жінка: секс, влада, благодать.

• Менегетті А. Молодь та онтична етика.

• Менегетті А. Тезаурус.

Хто викладає в Інституті психології і підприємництва?

– Більшість наших викладачів мають подвійну підготовку: професійну та психологічну. А деякі навіть потрійну – онтопсихологічну. Таких викладачів студенти виділяють серед інших, тому що глибина знань, до якої вони торкаються, вражає. З іншого боку, багато наших викладачів – це люди з бізнесу. Вони не просто практики, а мають реальний підтверджений результат своєї роботи: у вигляді реалізованих проєктів, зароблених грошей, масштабу.

Всі, хто потрапляє до вас в інститут, бачать прекрасну архітектуру вашого навчального закладу. Чому ви обрали саме таке архітектурне рішення?

– Це теж онтопсихологічна концепція. Одна з характеристик нашого онто Ін-се – це прагнення до естетики. Треба бути оточеним надихаючим простором, гарно одягатися, добре виглядати, мати красиві вчинки. Багато хто забуває про це і не розуміє взаємозв'язку між естетикою та успіхом.

Кампуси ІПП розташовані у мальовничих місцях. Фото з архіву Олени Бабіної

Саме тому в ІПП ми приділяємо увагу архітектурі та простору, в якому перебувають учасники наших програм. Для нас важливо створювати середовище, що поєднує комфорт і повагу до людини. За цим принципом ми створили наші кампуси – ALETHEIA у Козині поблизу Києва та екобіологічний центр Noterra на Івано-Франківщині. Обидва розташовані в мальовничих місцях, де людина може відволіктися від повсякденних справ і приділити більше уваги собі та власним цілям.