Київська школа економіки запрошує на день відкритих дверей

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Київська школа економіки запрошує абітурієнтів та їхніх батьків на Open Day. Кава та Q&A, що відбудеться цієї неділі 30 червня. Гості зможуть дізнатися більше про університет, бакалаврські та магістерські програми, а також про особливості вступу та навчання. Участь безплатна, за попередньою реєстрацією.

Серед освітніх програм університету вісім бакалаврських спеціальностей, зокрема економічні, кібербезпека й ІТ-технології, психологія та право; а також магістерські програми з економіки, суспільно-політичних дисциплін (публічна історія, публічна політика, соціальна психологія, урбаністика) і нові унікальні спеціальності з мікро- та наноелектроніки та безпілотних літальних апаратів.

Open Day. Кава та Q&A — це можливість дізнатися більше про освітні програми університету, можливості отримання стипендій і грантів, процес вступу на бакалаврат і магістратуру, а також про подвійний диплом і програми обміну з іноземними університетами. Ви зможете познайомитися з викладачами, поспілкуватися зі студентами та дізнатися більше про навчання в KSE.

В програмі заходу

ранкова welcome кава

знайомство з академічними директорами, презентації програм

інструкція щодо вступу на бакалаврат і магістратуру

а також зустріч із заступником Міністра економіки Олексієм Соболевим і фестиваль студентських клубів.

Коли: неділя 30 червня, 10:30 - 16:00.

Адреса: м. Київ, вул. М. Шпака, 3, Київська школа економіки.

Дізнатися більше та зареєструватися можна за посиланням.

Про KSE:

KSE бере свій початок з англомовної магістерської програми з економіки, створеної у 1996 році Консорціумом економічної освіти й досліджень (EERC) і Фондом «Євразія» (Eurasia Foundation), Сьогодні ж це: університет KSE University, дослідницький центр KSE Institute, бізнес-школа KSE Graduate Business School і благодійний фонд KSE Foundation.

Kyiv School of Economics налічує 16 бакалаврських і магістерських програм з економіки, математики, ІТ, психології, права, публічної політики, урбаністики, політики пам'яті, мікро- та наноелектроніки й безпілотних літальних апаратів. Щороку студенти KSE беруть участь у програмах академічної мобільності та відвідують найкращі університети світу. Випускники KSE працюють в українських і світових топкомпаніях й установах, вступають на PhD до найвпливовіших університетів.

Міжнародну академічну раду KSE очолює лауреат Нобелівської премії Роджер Маєрсон, а викладачі та дослідники регулярно публікуються в найкращих світових наукових журналах.