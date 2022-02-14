Коллектив Таврического университета выступил в поддержку министра Шкарлета, а позицию НАУКМА назвал политическим давлением

В университете заявили, что "выборы ректора НАУКМА "превратились в политическое давление с целью нарушить ЗУ "О высшем образовании" и основные принципы процедуры избрания руководителя заведения"

Коллектив Таврического университета поддержал министерство образования на фоне скандала с выборами ректора Национального университета Киево-Могилянская академия.

Там напомнили, что с 2014 года в Украине действует четкая процедура избрания руководителей вуза. Она прописана и утверждена постановлением КМУ относительно открытости, гласности, демократичности и равенства прав участников выборов.

Впрочем, выборы ректора НАУКМА "превратились в политическое давление с целью нарушить ЗУ "О высшем образовании" и основные принципы процедуры избрания руководителя заведения", убеждены в Таврическом университете.

Письмо коллектива университета за подписью ректора Валерия Бортняка

«Данная ситуация превратилась в «фарс» и обесценивание авторитета государства и в целом системы высшего образования, потому что нарушается общий принцип «перед Законом на всех уровнях».

Общество и другие ЗВО не должны стоять в стороне, ожидая пока манипуляционные механизмы давления будут работать на всех уровнях власти в Украине», - говорится в документе.

«Коллектив нашего университета поддерживает деятельность Сергея Шкарлета на должности министра образования и науки Украины, и уверен, что определенные в стратегии развития высшего образования на 2021-2031 годы ожидаемые результаты повышения престижа преподавательской деятельности, повышения рейтинга украинских ученых, достижения высокого качества образования в Украине под его председательством будут достигнуты.

Все это позволяет нам подчеркнуть свою поддержку министру Сергею Шкарлету», - говорится в документе.

Напомним, в НаУКМА во время выборов президента по избирательному участку была украдена ящик с бюллетенями.

Ее потом вернули поврежденным, а еще один ящик неизвестные залили зеленкой.

Тем не менее, избирательный комитет посчитал все бюллетени и провозгласил победителем выборов Сергея Квита. В МОН, реагируя на нарушения, издали приказ о новых выборах в НаУКМА. Затем его отозвали по итогам совещания у премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Студенты НаУКМА, несмотря на это, объявили забастовку с требованием назначить Квита и уволить министра образования и при поддержке представителей политических партий «Голос» и «ЕС» провели пикет КМУ.

Политолог на выпускник «Могилянки» Руслан Бортник назвал пикеты «банальным использованием студенческих масс в политических целях», объяснив, что оппоненты власти, которых называют «соросята», таким образом борются за кресло министра.