В Украине отменят налог на стипендии, которые ученые получают за рубежом

Кабинет министров во время заседания 12 января поддержал отмену налогообложения иностранных грантов для проведения научных исследований и разработок. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Для этого правительство внесло изменения в статью 165 Налогового кодекса Украины. Изменения обеспечат законодательную основу для упрощения выплат, налогообложения товаров и услуг в рамках проектов, осуществляемых за счет международного грантового финансирования.

Принятые изменения будут способствовать решению двух основных проблем:

несогласованность норм действующего законодательства Украины и международных договоров;

применение стандартных правил налогообложения к иностранным стипендиям.

"Законопроект отменяет стандартные национальные правила налогообложения иностранных стипендий, которые физлицо-резидент получает из источников за пределами Украины", — пояснили в Кабмине.

В правительстве считают, что изменения будут способствовать соблюдению международных обязательств Украины в сфере научной и научно-технической деятельности, а также привлечению молодых ученых.

Кроме того, в Украине повысят стипендии студентам. С 1 января для бакалавров, специалистов и магистров размер обычной стипендии вырастет с 1300 до 2000 грн. В свою очередь повышенная стипендия вырастет с 1600 до 2550 грн. Для студентов техникумов, лицеев и колледжей размер обычной стипендии вырастет с 980 до 1510 грн, а повышенной — с 1250 до 1930 грн.