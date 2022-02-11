Цена бензина в Украине за неделю выросла в среднем на 60 копеек: данные по сетям АЗС

В Украине выросли цены на все виды топлива, это произошло после корректировки стоимости горючего в соответствии с постановлением Кабмина о предельной торговой наценке. Об этом сообщает enkorr.

Средняя по стране цена бензина А-92 выросла на 61 копейку за литр и составила 33,23 грн/л, бензин А-95 подорожал на 60 копеек за литр — теперь покупателям придется платить 34,14 грн/л. Цена дизельного топлива выросла на 61 копейку за литр — до 33,43 грн/л.

По данным ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", на 1 грн/л повысила цены на бензин и дизельное топливо крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват", которая включает 1 540 станций. Так, на АЗС "Укрнафты" цены на бензин марки А-92 выросли до 32 грн/л, на А-95 и дизтопливо — до 32 и 33 грн/л. В сети ANP сети А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 — до 32,95 грн/л, а дизельное топливо — до 32,00 грн/л.

ДТ ощутимо подорожало в сети SOCAR — сразу на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. Сравнительно низкое подорожание зафиксировано на станциях сети KLO: бензин А-92 — до 34,39 грн/л, А-95 — до 34,99 грн/л, дизельное топливо — на 20 коп./л, до 34,59 грн/л.

А вот Chipo, ZOG, "Авантаж" и "Укр-Петроль" увеличили стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л.

Цены на АЗС

Миниэкономики Украины 3 февраля обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 30,84 грн/л и дизтоплива – 28,30 грн/. Поэтому с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 35,84 грн/л, а на топливо – 35,30 грн/л.

Если сравнивать со второй декадой января, средняя цена на бензин выросла на 1,59 грн/л, на дизельное топливо — на 1,46 грн/л.

При этом директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин прогнозирует, что уже в феврале цена на дизель и бензин подскочит до 40 грн/л, а на автогаз – до 25 грн/л. Такой резкий ценовой скачок связан с ростом курса доллара и нефтяных котировок, а также с влиянием на рынок госрегулирования. Цена нефти в конце января 2022 года уже превысила 90 долларов за баррель.