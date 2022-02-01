Цены на нефть приближаются к 7-летнему максимуму

1 февраля цены на нефть демонстрируют рост в ходе торгов и находятся вблизи максимумов за семь лет, достигнутых на прошлой неделе.

По состоянию на 07:00 по киевскому времени, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,41%, до 88,63 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на WTI на 0,42%, до 88,53 доллара.

Как сообщает Reuters, рынок ожидает сохранения плана по поставкам нефти странами ОПЕК+ на заседании, которое состоится 2 февраля.

На сегодняшний день экспортеры нефти увеличивают предложение на рынке на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно. Однако этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на рынке.

По мнению аналитиков, возможное решение дисбаланса на рынке в краткосрочной перспективе может озвучить только ОПЕК+, в частности Саудовская Аравия, которая имеет наибольший резерв мощностей, передает Wall Street Journal.

"Нефть за 100 долларов может быть не за горами, так как высоки ожидания того, что предложение не приблизится к спросу, поскольку ОПЕК+ поставит цели постепенного увеличения добычи, которых им не удастся достичь", – заявили аналитики компании Oanda.

Кроме того, трейдеры сохраняют некоторые опасения по поводу добычи "черного золота" на фоне геополитической напряженности между Украиной и Россией, что также поддерживает рост цен на нефть.

Напомним, 26 января стоимость нефти впервые с 2014 года поднялась выше 90 долларов за баррель на фоне ограниченного предложения и усиления опасений мирового сообщества по поводу возможного нового военного вторжения России в Украину.

Ранее из-за напряженной ситуации с Украиной рухнул курс российского рубля. Причиной обвала рубля эксперты называют обострение отношений России и США, которые вызваны возможностью вторжения войск РФ в Украину. Снижение напряженности пока не прогнозируется.