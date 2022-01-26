Цена на нефть подскочила выше $90 за баррель впервые с 2014 года из-за опасений по поводу возможной эскалации в Украине

26 января стоимость нефти впервые с 2014 года поднялась выше 90 долларов за баррель на фоне ограниченного предложения и усиления опасений мирового сообщества по поводу возможно нового военного вторжения России в Украину. Об этом сообщает издание Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 2,02 доллара, или на 2,3%, до 90,22 доллара. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,09 доллара или на 2,4%, до $87,69.

Цены взвинтило заявление президент США Джозефа Байдена, который сообщил, что рассмотрит вопрос о персональных санкциях против президента РФ Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.

"Мировые запасы продолжают снижаться, поскольку производители изо всех сил пытаются восстановить производство до допандемического уровня. Смешайте это с геополитической напряженностью между Соединенными Штатами и Россией из-за Украины, и цены продолжат свой рост", — прокомментировал президент Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

Напряженность только усилила опасения по поводу различных факторов, способствующих и без того тяжелой ситуации на рынке. В частности, у ОПЕК+ возникают проблемы с выполнением ежемесячных целевых показателей добычи.

В то же время спрос на нефть остается высоким, поэтому запасы продолжат сокращаться, подчеркивают в Reuters.

Ранее из-за напряженной ситуации с Украиной рухнул курс российского рубля. Причиной обвала рубля эксперты называют обострение отношений России и США, которые вызваны возможностью вторжения войск РФ в Украину. Снижение напряженности пока не прогнозируется.

Ситуация только накаляется: Министерство обороны США привело 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности на случай, если возникнет необходимость перебросить их в Европу.

Тем временем Государственный департамент разрешил отъезд госслужащих США и обязал выехать из Украины членов семей сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.

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