Мораторий на банкротство украинских госшахт продлили до 2024 года

Верховная Рада продлила срок действия моратория на исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений и открытие дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий до 1 января 2024 года.

Соответствующий законопроект №6347 был одобрен 312 депутатами в первом чтении, после чего сразу же принят в целом 317 голосами.

Принятым законом вносится изменение в статью 1 закона о возобновлении платежеспособности государственных шахт, согласно которому мораторий продлевается еще на два года. На сегодня прописано, что он истекает 1 января 2022 года.

Отметим, что эта инициатива была рассмотрена в парламенте очень быстро: данный законопроект внесли лишь 25 ноября. Его авторами значатся восемь членов комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, включая главу комитета Андрея Геруса.

На сегодня на подконтрольной территории Украины расположено 11 государственных угледобывающих предприятий, объединяющих 33 шахты, на которых работает более 34 тысяч человек. При этом, как отмечали инициаторы в пояснительной записке к законопроекту, такие шахты обеспечивают лишь 10% общей угледобычи.

Подавляющее большинство угольных госпредприятий, как указывали авторы, уже давно находятся в кризисе и при отсутствии законодательной защиты практически сразу будут признаны банкротами из-за сложного финансово-экономического состояния. В частности, их убытки за январь-сентябрь текущего года составили 5,18 млрд грн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли на 1,15 млрд грн.