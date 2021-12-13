На зарплаты горнякам госшахт перечислят 700 млн грн

На этой неделе планируется перечислить на нужды государственных угледобывающих предприятий около 700 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, такая договоренность была достигнута с руководством "Центрэнерго".

В ведомстве подчеркнули, что руководители шахт должны использовать эти деньги для выплаты заработной платы горнякам.

Помимо этого, Минэнерго обеспечило выделение дополнительных денег для зарплат шахтерам.

В частности, в декабре на эти цели будет направлено еще около 90 млн грн, которые по инициативе Минэнерго перераспределены из других бюджетных программ министерства за счет экономии средств.

"Поэтому призываем профильные профсоюзы к сотрудничеству по максимально прозрачному информированию работников угледобывающих предприятий относительно плановых выплат. Также призываем профсоюзы присоединиться к контролю за соблюдением принципа 80/20, согласно которому, при решении Кабмина, 80% всех полученных средств руководство шахт должно направлять именно на выплату заработных плат шахтерам", – говорится в сообщении министерства.

Напомним, 1 ноября на государственные шахты Украины было перечислено 671,4 млн грн на зарплаты горнякам, как и было запланировано ранее.

8 октября 2021 года Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет, которыми дополнительно направлено 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.

Ранее сообщалось, что ПАО "Центрэнерго" полностью рассчиталось с государственными угледобывающими предприятиями по заключенным прямым договорам за отгруженную угольную продукцию.