На Миколаївщині почалося відновлення розподілу газу у селі, що 8 місяців було під ворожими обстрілами

В селі Шевченковому на Миколаївщині почали відновлювати газопостачання. Через ворожі обстріли воно було відсутнє з червня. Газовики обіцяють людям вже в березні повернути тепло та комфорт до їхніх осель.

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Про це повідомила пресслужба РГК.

Шевченкове було на лінії розмежування вісім місяців – ворог постійно обстрілював його з окупованої частини Херсонської області. Через це у селі вщент зруйновано 20% газопроводів. Після проведення розмінування газовики змогли взятися за відновлення газопостачання.

Часто пошкодження газових мереж відбувається у важкодоступних місцях. Тому газовики використовують лазерні детектори Esders Elli. Вони дозволяють обстежувати газопроводи на відстані або висоті, а також забезпечують високу точність вимірювання.

"Лазерні детектори, які використовують фахівці наших ремонтних бригад, можуть виявити найменшу концентрацію газу в повітрі. Це дозволяє нам обстежувати газопроводи в домогосподарствах, які залишили господарі", – пояснив технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

Зараз у населеному пункті залишилася лише третина мешканців.

Газовики вже візуально обстежили всі мережі. Тепер відбувається опресування системи – її накачують повітрям, щоб перевірити на герметичність.

"Необхідно замінити близько 4 км труб, майже 800 лічильників у помешканнях. Також буде замінено шафовий газорегулювальний пункт (ШГРП). Цей пристрій, який нам за 7 днів виробили та привезли з заводу RGC Production, дозволяє регулювати тиск у мережі для безпечної експлуатації газового обладнання клієнтів. Також будуть ремонтуватися газові вводи клієнтів та замінюватися стійки газопроводів. Всі ці роботи виконуються за рахунок тарифу на розподіл газу – інших джерел фінансування чи допомоги ми не маємо", – говорить речниця АТ "Миколаївгаз" Ірина Крісанова.

Відновити розподіл газу до осель мешканців Шевченкового у "Миколаївгазі" планують вже за два місяці.