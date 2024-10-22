Пальне, спецтранспорт і дрони: БРСМ-Нафта вже допомогла армії на понад 70 млн грн

Від початку повномасштабного вторгнення мережа АЗС "БРСМ-Нафта" надала допомоги силам оборони на більш як 70 млн грн. Про це розповів топменеджер мережі Олександр Мельничук, пише УНІАН.

Зокрема, на потреби ЗСУ, ТРО та транспорту критичної інфраструктури надано 1,02 млн літрів пального вартістю понад 44,3 млн грн. Також придбано та передано до війська дрони кількох типів, квадрокоптери, скиди та комплектуючі до БПЛА на 10,6 млн грн. Безпілотники отримали 17 підрозділів, серед яких Третя окрема штурмова бригада, "Лють", "Стугна", "Альфа", "Артан".

За словами Мельничука, юрособи, що належать до групи БРСМ, передали на потреби ЗСУ 24 одиниці спеціалізованого транспорту вартістю понад 10,9 млн грн. Йдеться про тягачі, вантажні фургони, причепи, цистерни, пікапи та подібне.

Крім цього, впродовж 2022-2024 транспорт компанії безкоштовно перевіз понад 350 тонн паливно-мастильних матеріалів на прохання військових частин.

"З початку повномасштабного вторгнення більше 420 співробітників БРСМ служать в ЗСУ. Ми допомагаємо мобілізованим колегам необхідною амуніцією – від одягу, розвантажувальних поясів, тактичних шоломів до тепловізорів, аналізаторів спектру та приладів нічного бачення. При потребі купували меблі, матраци, різноманітну оргтехніку: ноутбуки, принтери, монітори", – зазначив топменеджер мережі.

Він додав, що одяг зношується, а спорядження втрачає робочі властивості, тому збір коштів, пошук та закупівля необхідного – процес, який не закінчується ніколи.

"Ми зробили функціонал у мобільному застосунку. Це дозволяє кожному клієнту АЗС обирати відсоток від своєї знижки для донату у благодійний фонд. Працюємо на перемогу", - сказав Мельничук.

Раніше повідомлялось, що у другому кварталі 2024 року група компаній БРСМ сплатила до бюджетів різного рівня 318,6 млн грн. Додатково було сплачено 14,1 млн грн податку на землю.

Мережа "БРСМ-Нафта" заснована в 1992 році. На сьогодні це мережа з 217 АЗС. З 2020 року вона розвиває власну мережу супермаркетів при АЗК – Good market. Операційну діяльність здійснює ТОВ "Євро Смарт Пауер".