Росіяни не пустили експертів МАГАТЕ всередину градирні ЗАЕС

Експертам Міжнародного агентства з атомної енергії було відмовлено у доступі до внутрішньої частини градирні Запорізької атомної електростанції, де 11 серпня сталася пожежа. Про це Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону “Єдині новини”, пише видання “Укрінформ”.

"Після проведеного огляду експерти попросили доступ безпосередньо в середину градирні на рівень розподілу водяних форсунок, де, за їхніми припущеннями, могло бути певне пошкодження. Але доступу туди експерти не отримали", - повідомив Колісник.

Він підкреслив, що на даний момент МАГАТЕ не дійшло до остаточних висновків щодо причин пожежі на градирні.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

Що відомо про пожежу на ЗАЕС

11 липня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що російські окупанти організували велику пожежу на території Запорізької АЕС, підпаливши в градирні велику кількість автомобільних шин.

"Можливо, це провокація, або спроба створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища", - додав Євтушенко.

Також на свавілля окупанів на ЗАЕС відреагував і президент України Володимир Зеленський.

"Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, ситуація не є нормальною, та не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу України, всієї Європи та світу, – повідомив Зеленський.